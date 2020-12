El Femenino Cáceres pierde a la delantera chilena Santi para toda la temporada

Bárbara Santibáñez, ‘Santi’, no volverá a jugar esta temporada. La delantera chilena del Femenino Cáceres ha vuelto a lesionarse de gravedad, como le ocurrió hace tres años cuando jugaba en el Sporting de Huelva. Como entonces, se ha lastimado una rodilla, aunque esta vez ha sido la izquierda, y tendrá que ser intervenida de una rotura del ligamento cruzado anterior.

El club extremeño de la liga Reto Iberdrola, que ha hecho oficial la noticia este martes, ha expresado que estará con su futbolista en estos momentos delicados para ella, mandándole ánimo. La propia Santi, recordando lo que le ocurrió hace tres temporadas y haciendo el paralelismo con ésta, ha escrito en sus redes sociales un emotivo comunicado. “Ayer (por el lunes) 14 de diciembre de 2020 se repite la historia. La resonancia rrojó rotura completa de ligamento cruzado. Aquel día escribí algo, y hoy lo volví a escribir”.

Y la futbolista chilena, uno de los cuatro fichajes de este año en el equipo que entrena Ernesto Sánchez, relata: “que quede claro que somos piedras que se pulen a golpes bajo la atenta mirada de quienes creen que una de esas se romperá. Pero no se rompen. Recuperaré las pulsaciones y ganaré el pulso otra vez. Apretaré los dientes y le diré al mundo de reojo que solo sé caminar hacia adelante y que si camino hacia atrás es solo para recordarme que en peores plazas he toreado. Que aquí he venido a jugar. Jugaré. Que las cosas más fuertes son las que nacen de la adversidad”.

Del mismo modo, añade que “tengan claro que no voy a dejar de luchar. Fue un día difícil, peor desde hoy empiezo otra vez, ¿y saben por qué? Porque las ganas la ilusión que tengo de poder jugar y disfrutar del fútbol con mis compañeras del Femenino Cáceres es el principal motivo por el cual me levantaré todos los días a rehabilitación”.

La parte más complicada, dice la jugadora sudamericana, “es la de mi familia, ya será más de un año y medio sin verlos, abrazarlos, sin poder conocer a mis sobrinos, y hoy he tenido que darles nuevamente una noticia durísima en la distancia, y solo puedo darles las gracias, porque a pesar de todo, están ahí conmigo, apoyándome, levantándome y bancándome en mis peores momentos. Los amo y los extraño cada día de mi vida”.

“Hoy estoy un poco lastimada, pero no estoy muerta. Me recostaré para sangrar un rato. Luego me levantaré a pelear de nuevo”, concluye la emocionante nota.