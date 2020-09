El Femenino Cáceres pierde pero mantiene vivas sus opciones de medalla

El Femenino Cáceres encajó este sábado su primera derrota en el Campeonato de Europa de Fútbol Playa que se está disputando en Nazaret (1-4 ante el Mriya 2006 de Ucrania), pero mantiene vivas sus opciones de conseguir medalla e incluso la victoria en el torneo continental. Para colgarse el oro necesita una carambola que pasa primero por superar al WFC Zvezda Women, el número uno del ranking europeo, y que además del Myira se imponga al Marseille BC en la prórroga o los penaltis, ya que una victoria así suma menos puntos. Si las cacereñas ganan y las ucranianas también lo hacen en el tiempo reglamentario, el equipo de Cáceres será subcampeón.

Incluso perdiendo podría el Femenino Cáceres colgarse medalla, la de bronce, aunque para ello necesita que el Myira también gane su partido ante el Marsella. Si las ucranianas pierden, las cacereñas cerrarían en una meritoria cuarta posición el Campeonato de Europa de Fútbol Playa.

Tras dos victorias en las dos primeras jornadas, el Femenino Cáceres no pudo celebrar otra en la tercera, cuando cedió ante un Mriya que fue superior. Dominaron las ucranianas, aunque las extremeñas tuvieron ocasiones para adelantarse jugando a la contra. Tras acabar 0-0 el primer tiempo, con dos grandes actuaciones de Tati y una ocasiones de María Jesús, ambos equipos aumentaron la intensidad en el segundo, aunque los goles no llegaron hasta el tercer tiempo. Avisó el Cáceres, pero la fortuna no estuvo del lado de Marina y Marta. El Mriya marcó primero de penalti y el segundo tanto llegó tras un saque de la portera. María Jesús recortó distancias con un lanzamiento de falta, pero con el partido muy abierto fue el equipo de Ucrania el que encontró puerta, aunque al Femenino Cáceres mantiene viva la esperanza.