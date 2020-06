El Femenino Cáceres quiere dar continuidad a su proyecto

El Femenino Cáceres se parecerá mucho al del debut en la Liga Reto Iberdrola de la pasada temproada. Alrededor del 80 por cien del equipo seguirá en el club una temporada más. A falta de la confirmación oficial, el entrenador seguirá siendo Ernesto Sánchez.

La lista de bajas ya está ultimada. No seguirán la chilena Huenteo, las colombianas Laura Aguirre y Angie Castañeda, la venezolana Maikelin Astudillo, en tanto que la única española que está confirmado que no continuará será la punta Ali Muñoz. El resto tiene el ok del cuerpo técnico y se espera que la mayoría acepte las ofertas que tendrán.

En el club están contentos con el desarrollo del año, en el que el Femenino Cáceres ha sido noveno, aunque se cree que se ha podido estar más arriba. En la próxima campaña el objetivo será mejorar esta clasificación con el nivel de las futbolistas foráneas, que este año no ha sido, por regla general, el esperado, aunque globalmente se cree que han cumplido. En la lista la única foránea que no está es la chilena Yipsi Ojeda, que se desea que siga.