El Femenino Cáceres, ya clasificado para la fase de ascenso, devuelve visita al Granada

El Femenino Cáceres disputa a partir de las 12.00 horas su camino en la Liga Reto Iberdrola con su segundo encuentro de esta semana ante el Granada. Al igual que el que se jugó el miércoles, con victoria nazarí por 1-4, también fue aplazado en su día. Gracias a la victoria del Pozoalbense este sábado ante el Málaga (3-1), las cacereñas ya están clasificadas para la fase de ascenso.

Ernesto Sánchez, entrenador del Femenino Cáceres, cuenta que «hemos tenido una semana corta de trabajo, pocas sesiones de entrenamiento, enfocadas sobre todo a recuperar física y anímicamente al equipo. El miércoles tuvimos bajas muy importantes y una de las cuestiones ha sido tratar de recuperar alguna de esas bajas para contar con los máximos efectivos allí en Granada».

Según destaca, sus jugadoras no están «acostumbradas a este ritmo de competición y cuesta conseguir trabajar de una manera idónea. Realmente el partido del miércoles no lo pudimos trabajar de manera específica y ahora pasa más o menos lo mismo. Además, nos han cambiado el partido a un campo de césped natural sin nuestra autorización por alegando que no tenían disponibilidad de otro campo, cosa curiosa en un equipo de ese calado que tienen un potencial económico e infraestructura muy alto, ahora resulta que no tienen instalaciones y es, cuanto menos, extraño. Toda la temporada han estado jugando en un campo y este partido van a jugar en otro campo distinto. Son situaciones que se nos escapan».

Sobre el partido, intuye que será distinto al de hace unos días. «Aquí consiguieron un resultado muy valioso para sus intereses y lo quieren refrendar en su casa. Van a jugar en un campo grande, de césped natural, al que mis jugadoras no están acostumbradas».