Fernando Alonso, sorprendido de que le pregunten por su edad en su retorno a la F-1

El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso, que retorna esta temporada a la categoría con el equipo Alpine, se mostró sorprendido por que le pregunten por su edad en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin.

"Sé que la pregunta que se repite es sobre mi edad y mi regreso, pero estoy un poco sorprendido porque no soy tan mayor... El actual campeón mundial y el tipo que actualmente domina este deporte (Hamilton) tiene 35 ó 36. No es que yo tenga 20 años más", manifestó Alonso, en declaraciones recogidas por la web del campeonato.

