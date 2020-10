Fernando Estévez: "Sé la exigencia y el nivel de la plantilla que tengo en el Badajoz"

"Aquí no se gana con un nombre sino corriendo, haciendo y mereciendo. Y esa tiene que ser nuestra seña de identidad cada semana”. Así se rotundo, con las ideas muy claras, se presenta Fernando Estévez como nuevo entrenador del Club Deportivo Badajoz. Considera que la plantilla es “muy competitiva”, destacando que de medio campo hacia adelante tiene muchas alternativas con un nivel de jugadores que posiblemente sean de categoría superior. "Nos da bastantes herramientas y hay muchos entrenadores de Segunda B que quisieran tener la exigencia por una parte y la plantilla que tenemos. Hay que hacerla buena y los jugadores también tienen que demostrar que por encima de nombres, hay comportamientos, acciones, hombres…y hay que traducir eso en merecer".

Estévez comenzará a entrenar este miércoles con la plantilla blanquinegra. En su presentación ya dejó huella de las señas de identidad que quiere que tenga su equipo. “Sé la exigencia y el nivel de la plantilla que tengo, Soy consciente de eso. Partiendo de esa premisa hay que asumir ciertos principios. El Badajoz tiene que ser un equipo dominador, sobre todo cuando juegue en casa. Mis equipos quiero que funcionen bien en fase ofensiva y defensiva y por encima de un sistema hay una idea, que el equipo sea agresivo, que lleve la iniciativa en el juego, dominador y cuando le toque sufrir, sepa hacerlo”.

Estévez dice que la Segunda B es así, “una categoría muy igualada y habrá contextos fuera de casa en los que el equipo tendrá que adaptarse para ser operativo. Partiendo de los análisis del rival hay que hacer un equipo competitivo con identidad propia. Nuestra responsabilidad es que el equipo esté en la parte alta de la clasificación”.

Un reto "bonito e ilusionante"

Para el entrenador granadino, el reto del Badajoz no es el mayor “porque ese está por venir. Es un reto importante pero ya llevo varios en mi carrera deportiva. Es muy bonito e ilusionante. Por encima de la magnitud del proyecto, lo veo como una oportunidad. Muchos entrenadores quisieran estar en mi circunstancia, con el convencimiento de que voy a aprovechar la oportunidad que en este caso el Badajoz nos brinda a Antonio Castaño y a mí”. Y es que el técnico extremeño será el segundo de Estévez. Ambos ya están creando una gran sintonía ya que tienen una misma filosofía de trabajo. "Le da mucha importancia a los principios, identidad, valores y trabajo en equipo por encima de la individualidad", dijo Estévez de Castaño.

Respecto al interés del Badajoz, Estévez dijo que la semana pasada fue “intensa” por el alto interés del Badajoz mediante su director deportivo David Vizcaíno y las alternativas que surgieron. “La decisión fue rápida y en 48 horas se cierra un acuerdo que se hace oficial el domingo después del partido.

Con la lesión de Isi Ros, el Badajoz podría fichar a un jugador “pero ahora todo debe estar centrado en el partido ante el Don Benito”, dice el técnico blanquinegro. Preguntado por el empate en Socuéllamos, Estévez dijo que vio el partido “y fue un contexto peculiar al que había que adaptarse. Venían de una situación compleja, tuvo mucho mérito la respuesta del equipo ante el Córdoba en casa después de haber vivido una semana complicada y me quedo con dos cosas: hay grupo, con profesionalidad y fuerza interna con un comportamiento colectivo que me llamó la atención porque no era fácil jugar en ese campo y agradezco a José María Cidoncha la transición. La sensación que tuve al hablar con los chavales es que están receptivos y con muchas ganas de trabajar”.

Por otra parte, Antonio Castaño, segundo entrenador, subrayó que "tengo muchísimas ganas de empezar en el fútbol profesional. Mi profesión ha sido el fútbol en las aulas pero mi trayectoria como entrenador es corta, un año en el Pueblonuevo en Tercera División, y estoy deseando aprovechar la oportunidad, aprender y disfrutar. Me considero preparado porque si no, no hubiera aceptado".