Fernando Pino: «Equipo hay»

«Si me lo dicen en la jornada 10, no te digo que no, pero estando ya a falta de 15 hay que huir de los tópicos. Si vamos ahí, los primeros, la situación la tenemos que aprovechar y luchar por lo máximo. Equipo hay». Lo dice Fernando Pino, el futbolista del Coria, primero en la tabla del grupo XIV de Tercera División.

El centrocampista-punta brocense es nítido siempre en su discurso de futbolista experimentado y lleno de confianza bien entendida. «La ilusión la tenemos y el equipo también. El entrenador nos tiene enchugados a todos, aunque estemos hablando de que estamos luchando contra dos o tres equipazos, y más ahora con lo que se han reforzado», recalca.

Pino afirma que, en cualquier caso, hay que recordar que el Coria de Rai tenía como objetivo entrar entre los cuatro primeros, como ha conseguido en los dos últimos campeonatos y que cualquiera lo firmaría. Sin embargo, el ‘expreso’ de Brozas asume, para darse valor como equipo, que «hace un par de semanas fuimos a un campo tan difícil como el del Aceuchal y también ganamos».

El próximo objetivo, el García de Guadiana de Trujillo el domingo a partir de las 12.00 horas, también será una dura prueba. «Si la pasamos también.ya habría que pensar».

«Tenemos que competir de tú a tú con todos», añade Pino, que considera que cree que el Cacereño «es el mejor equipo, aunque cuidado con los refuerzos del Villanovense, sobre todo por Cristo y Ruano, que son unos grandísimos futbolistas».

¿Firmaba ahora la cuarta plaza? Está bastante claro que no, aunque se hubiera conseguido. Es tiempo de mirar hacia arriba, aunque sin presión. Palabra de Fernando Pino.