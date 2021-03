«Una locura». Así resume Fernando Pino su último gol, el que permitió al Coria igualar con el Montijo en el minuto 94 del partido del pasado domingo y que mantiene «muy vivas» las opciones del conjunto celeste de luchar por el ascenso a Segunda B. «Así se empieza de otra forma», cuenta el futbolista de Brozas, de 33 años ya, que sabe bien que lo que tiene por delante su equipo, y los otros cinco que luchan por subir, será muy duro, «pero es lo más bonito».

«Es un gol que nos da vida», dice el jugador, que recuerda que además les permite tener ganado el average ante el Montijo.

Pino tiene un diagnóstico claro para la segunda fase de la competición en Tercera, que en el grupo de ascenso no comienza hasta el 4 de abril: «Ganar va a ser muy difícil». Y, para explicarlo, recurre al partido del domingo ante el Montijo, «que era como un partido de liguilla». «Los dos goles, el suyo y el nuestro, llegaron tras errores del rival. Y eso es lo que se va a ver a partir de ahora, mucho respeto, mucho cuidado para no fallar, porque los errores van a costar muy caros. Seguro que se van a ver muchos empates a cero o resultados muy cortos».

Tras el empate en Montijo, el Coria llega a la fase de ascenso a cinco puntos del Cacereño, al que se enfrentará el 18 de abril en La Isla y el 9 de mayo, en la última jornada, en el Príncipe Felipe («seguro que al menos uno lo podemos ganar»). Y la distancia con el conjunto montijano (ya no jugará más contra él) es de cuatro puntos. ¿Favoritos? «Nosotros no somos favoritos, no podemos serlo por el número de puntos que tienen ellos y nosotros, pero tenemos muchas ganas, vamos a ir a por todas». No descarta a nadie, y avisa de los peligros de Diocesano y Jerez, «que aunque quizás puedan ser más flojos que los demás, son dos equipos muy peligrosos».

Después, tras esta fase de ascenso, quedará otra opción de ascenso en el playoff, recuerda Pino, que sabe bien de las dificultades de estas eliminatorias a un partido, «aunque te baste con el empate», dice rememorando la que tuvo el Coria el verano pasado ante el Cacereño.

Estrenará fase el Coria recibiendo en La Isla el 4 de abril precisamente al Diocesano, «un partido clave», porque a celestes y colegiales solo les separa un punto en la clasificación y ese primer duelo servirá para fijar las aspiraciones del cuadro del Alagón. «Hay que empezar bien», enfatiza el futbolista cauriense.

Amistoso ante el Moralo

Para tratar de mantener el ritmo de competición, el Coria juega este domingo un amistoso en La Isla ante el Moralo (12.00 horas). Será a puerta cerrada. «No sé si llegaré a ese partido», bromea Pino, a quien el lumbago no le está dejando tener una semana fácil. Se lesionó en la primera jornada de liga y le costó siete partidos recuperarse bien. Después ha estado jugando «casi siempre», incluido el partido de Copa del Rey ante el Oviedo, «una experiencia impresionante, distinta». Pero no el partido en sí («cuando saltas al campo, es como con cualquier otro rival»), sino los días previos, el ambiente, la gente, las redes sociales, el viaje en autobús. Seguro que un ascenso se le parece...