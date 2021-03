Ferrari presenta su monoplaza con toques verdes

La escudería de F-1 Ferrari, que ha presentado hoy, de forma virtual, su monoplaza para este 2021, el SF21, aseguró haber aprendido las "lecciones" de su mala temporada 2020, la peor para el equipo desde 1980. "El año 2021 se construye a partir de las lecciones de una campaña 2020 increíblemente difícil", señaló el director deportivo de la 'Scuderia', Laurent Mekies, en el vídeo de lanzamiento del SF21.

"La última temporada nos puso a prueba en la pista y en el taller, pero hemos intentado aprender de nuestros errores y mejorar en todos los aspectos en los que no estuvimos a la altura", siguió explicando Mekies. "Por supuesto, en el contexto de congelación de una gran parte de la reglamentación técnica (entre 2020 y 2021) y del nuevo reglamento financiero (con un techo de gastos), la velocidad a la que podemos hacer cambiar las cosas es reducida", avisa Mekies. "Pero intentamos en cualquier caso volver a la parte más competitiva de la parrilla", después de haber finalizado sexta en el Mundial de constructores de 2020, a 442 puntos de Mercedes, la escudería campeona.

Toque verde

El SF21 (rojo en la parte delantera, con unos trazos verdes en la parte superior tras el asiento del piloto) tendrá como pilotos titulares al monegasco Charles Leclerc y al nuevo fichaje de Ferrari, el español Carlos Sainz Jr.

Ambos se montarán en el nuevo monoplaza el jueves durante un rodaje promocional limitado a 100 kilómetros en Baren, donde de viernes a domingo tienen lugar los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1, cuyo primer Gran Premio tendrá lugar en ese mismo país el 28 de marzo.

"No esperábamos el color verde, ¿eh? El coche es bonito, y ya nos espera. Mañana podremos dar unas diez vueltas más o menos con el SF21, una primera prueba. Y el viernes empezaremos el test en serio, para preparar el Mundial", explicó Sainz en declaraciones facilitadas por Ferrari.

Aprender del pasado

A su lado, Leclerc comparó el SF21 con el monoplaza del año pasado, el SF1000. "Me encanta. Me gusta el coche, me gusta el color, que parece algo más oscuro que el año pasado. Y me acostumbraré al verde, parece el color ideal para recuperarnos de los problemas del año pasado. No creo que fallemos esta vez", aseguró el piloto.

El jefe de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, fue el primero en desvelar los detalles del nuevo monoplaza, que evoluciona a partir de su predecesor. "Hemos intentado mejorar todas sus áreas, donde fuera posible", afirmó.

El SF21 tiene una aerodinámica revisada y una nueva unidad de potencia. "Un nuevo chasis con el color burdeos atrás, similar al color del primer Ferrari de carreras, el 125s. Color usado el año pasado en Mugello para celebrar el Gran Premio número 100", explicó sobre el detalle burdeos, además de incorporar el verde junto al blanco y el "rojo Ferrari" para honrar a la bandera transalpina.