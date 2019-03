Festín del Cacereño en Montijo

Con quince minutos de fútbol y ante semejantes tigres balompédicos como los del CPC es como que te toque la ruleta apostando a un solo número. El Montijoi de Emilio Blanco saltó ante sus incondicionales como una fiera, pero terminó con todo el respeto en el juicio de valor, como auténtico corderito ante un once que sigue al acecho del Mérida. 0-4 del Cacereño y a otra cosa.

La puesta en escena del pleito tuvo tonalidad rojinegra. Siendo ecuánimes, fue un simple esbozo en la paleta que dibujó el encuentro, porque duró apenas el cuarto de hora inicial hasta que la noria cacereña empezó a girar inmaculada sobre sus ejes balompédicos y puso las cosas claras. El primer mensaje y casi aislado fue del Montijo. Inició la jugada José Luis, siguió el discurso Juanito Monroy y la conclusión intentando la sorpresa desde las letanías, llevó el sello de Gabri pero su disparo lamió el larguero (min. 14). El once cacereño se frotó los ojos y los borceguíes de sus jugadores y tuvo su primer mensaje en un lanzamiento a balón estático que solo sirvió para inaugurar la hoja de registros. La voz de la tropa local se apagó de forma altiva y ello aceleró el pulso y piernas verdes. Carlos Andújar la tuvo en las narices de Jorge Jiménez (min. 23) y el Montijo se desinflaba como un castillo de naipes. El once visitante era un auténtico ciclón y en la siguiente oleada sobre la puerta de Jorge, era el turno de Andújar para coser un centro sobre las sienes de Gabri Ortega que peinaba el 0-1 ante el desconsuelo del arquero local (min. 34). El Cacereño agarraba el duelo y se fue sin piedad a degollar a un rival cada vez más tierno. Cuestión de tiempo. Dani Muñoz aprovechaba una jugada entre líneas para plantarse face to face ante Jiménez y taladrar casi con lágrimas el 0-2 tras servicio de Marcos Torres. Descanso desigual después.

En el vestuario el mister local leyó bien la cartilla a sus pupilos pero la chispa duró un espejismo. Una internada visceral y llena de velocidad de Juanito Monroy por la izquierda se quedó en el uy! y el Cacereño siguió remando a velocidad de yate. Dani Muñoz volvía a la carga, se iba con la velocidad de un guepardo por la izquierda y su centro lo peinaba de forma letal Collantes. Era el tercero y la defunción local, si es que había alguna duda en la grada y en el césped. Quedaba media hora por jugar. Como si empezase el objeto redondo a rodar.

En el cuadrilátero solo existía un equipo: el de Adolfo Muñoz, que siguió con la fuerza de un bisonte a deglutir hasta las vísceras locales y que cobró el cuarto bocado tras un centro de Marcos Torres que ejecutó otra vez Collantes para sellar un nuevo triunfo antes de llegar el Coria.

montijo 0

cacereño 4

3Goles : 0-1 (min. 34): Gabri. 0-2 (min. 43): Dani Muñoz. 0-3 (min. 58): Collantes. 0-4 (min. 85): Collantes.

3Árbitro: Cordón Valladares. Por el Montijo amarilla a José David y Carlos. Por el CPC a Neto (min. 50).

3Estadio: Emilio Macarro.

3Espectadores: 600.

3Montijo: Jorge Jiménez; Carlos (Kike Carrasco, min. 69), Pozo, Lauri (Macarro, min. 76), Escorial (Fran Santos, min. 63), Juanito Monroy, José David, Matute, Juanpa, Gabri y José Luis.

3Cacereño: Bernabé, Neto, Keko, Elías Molina, Carbonell, Marcos Torres, Collantes, Carlos Martínez, Carlos Andújar (Álex García, min. 75), Dani Muñoz (Eloy, min. 67) y Gabri Ortega (Gustavo, min. 71).