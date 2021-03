El filial del Al-Qázeres y el ADC siguen al frente

Los equipos extremeños de Primera Nacional Femenina terminaron el fin de semana con opuestos resultados: victoria del Alter Enersun Al-Qázeres para seguir líderes, y derrota de Civitas Pacensis. En la masculina vencieron los tres locales: Civitas Pacensis, Dehesa del Conde y ADC, que se mantiene en el primer lugar de la clasificación.

PRIMERA FEMENINA

En el grupo de Castilla-La Mancha, el líder, Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, obtuvo su sexto triunfo consecutivo y prosiguió invicto en su camino hacia el ascenso. En esta ocasión viajó a las tierras manchegas de Alcázar de San Juan, donde se enfrentó al CD Grupo 76 AlKasar, que planteó a las chicas de Jesús Sánchez el partido más complicado que han tenido esta temporada y tuvo la oportunidad de dar la sorpresa en la última jugada, con un triple que finalmente no entró.

Las chicas de Jesús Sánchez cuajaron un notable último período, que habían comenzado siete puntos por debajo en el marcador, para acabar ganando por un ajustadísimo 54-55. Una de las claves del encuentro estuvo bajo los aros: 52 rebotes del conjunto visitante frente a 28 del equipo local. De nuevo, Pilar Cambero fue la jugadora más destacada del filial del Al-Qázeres con un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes.

El Civitas Pacensis Baloncesto Badajoz no pudo volver con una victoria de la capital manchega en su enfrentamiento contra el CB CEI Toledo. A pesar de dominar el partido en algunos apartados importantes como el reboteador, doblegando a su rival (42 a 21), otros se escaparon de las manos visitantes y decantaron la balanza en favor de las locales, principalmente desde la línea de tres, con un único triple convertido.

El resultado final fue 68-49, y Alexandra Recupero realizó la mejor actuación del equipo pacense con 14 de valoración. Las pacenses se encuentran ahora en última posición, pero deben jugar todavía tres partidos atrasados, contra rivales directos, que de transformar en éxito supondrían un gran salto en la clasificación.

PRIMERA MASCULINA

Mientras, en la Primera extremeña masculina, el derbi de la jornada, entre Civitas Pacensis BB y Grupo Preving BCB, se resolvió con éxito para los locales. El encuentro no se decidió hasta el último cuarto, cuando BB consiguió aumentar la diferencia a más de diez puntos en un marcador que había sostenido ventajas de ambos conjuntos durante los anteriores treinta minutos, sin llegar a moverse mas allá de los cinco puntos. Al final, el resultado en Las Palmeras fue 79-66. Las mejores aportaciones individuales vinieron de las manos de José Manuel Cores (25 de valoración) para el equipo local y Mario Gil (19 de valoración) para BCB. De esta manera, el Baloncesto Badajoz, con un partido menos se acerca en la clasificación a su rival.

El partido más igualado fue el disputado entre Dehesa del Conde Maristas y Baloncesto Tierra de Barros. El equipo visitante se adelantó durante los primeros minutos del partido, pero los de casa consiguieron darle la vuelta al marcador antes de finalizar el primer cuarto. Esta ventaja local, que osciló entre los cinco y diez puntos a lo largo del encuentro, no volvió a revertirse a pesar de los esfuerzos del conjunto almendralejense, que no bajó los brazos ni un instante, y dejó el luminoso en un resultado de 61-57. Brillaron especialmente Daniel Brioa en Maristas y Javier Corchuelo en Almendralejo, con 33 y 34 de valoración respectivamente. Los pacenses siguen la estela del primer puesto, a solo una victoria.

El duelo que cerraba el fin de semana dejó patente que el líder no se quiere bajar de lo más alto de la tabla y así lo plasmó en el tanteo final: ADC 104 -AD Moraleja CB 58.

Los cacereños, muy superiores también en rebotes y asistencias, supieron sobreponerse con un gran juego colectivo -con cinco jugadores por encima de los diez puntos- a un conjunto visitante al que mantuvieron con vida Nino Méndez, entrenador-jugador, y Manuel Cuadra, con 23 y 17 de valoración. Con este triunfo, ADC está cada vez más cerca de el objetivo del ascenso al afrontar ya la recta final.