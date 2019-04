Al fin un cierre trascendente

Con razón suele decirse que los finales de temporada se le hacen muy largos al Nissan Al-Qázeres Extremadura, pero la frase dejará de tener vigencia esta campaña. Por primera vez en los cuatro años que totaliza en la Liga Femenina Dia se jugará algo tangible en la última jornada. Y no es poco: la clasificación para los ‘playoffs’ por el título. Sería también su estreno en esa fase, algo que no había tenido ni mínimamente cerca hasta ahora.

Habrá que esperar hasta este domingo para comprobar si se logra. No depende exactamente de sí mismo, pero casi. Debe ganar a un Ensino Lugo que llega tras siete derrotas consecutivas y no tiene ninguna motivación clasificatoria y esperar a que o bien Araski caiga en la pista del Cadí La Seu o bien Mann Filter no pueda en su pabellón con Gernika. Hasta se podría dar el caso de que el conjunto de Ángel Fernández, ahora décimo, diese un gran salto y terminase séptimo de la liga regular en el caso de que se diesen todas las circunstancias favorables.

El club está preparando varias acciones para que su partido, que arranca a las 19.00 horas, se dispute en un Serrano Macayo que esté lleno. La ayuda del público se considera fundamental para lograr el objetivo.

Los precedentes

Nada que ver este final de campaña con lo sucedido en las tres experiencias anteriores del Al-Qázeres en la máxima categoría, sobre todo en la 2014-15, la de su estreno. Aquel ejercicio lo cerró en casa ante el Cadí La Seu con derrota (54-62) en un choque al que llegó ya como descendido. Lo único que estaba sobre el parquet era la posibilidad de evitar ser el colista de la competición y no se logró. Otra curiosidad es que fue el único partido disputado por el equipo en el Multiusos, al que se trasladó porque el Serrano Macayo no estaba disponible.

Dos años después, en la 2016-17, sí se cerró el curso con victoria, un claro 82-64 ante el CREF Hola! que solo sirvió para amarrar la novena posición en la tabla. Las jugadoras cacereñas demostraron su honestidad, ya que las madrileñas sí se estaban jugando la permanencia.

La temporada pasada también se alcanzó la última fecha con todo decidido. El Al-Qázeres podía ser noveno o décimo y terminó noveno pese a su derrota ante el IDK Gipuzkoa (67-57), ya que también perdió su partido el Araski. Del poco interés que tenía el choque habla bien a las claras el hecho de que se decidió viajar el mismo día del partido a San Sebastián y regresar justo después, una fórmula inhabitual en autobús cuando se trata de distancias tan largas.

En esta campaña parecía que iba a suceder lo mismo, pero la victoria ante el Araski del pasado sábado y que el resto de resultados acompañase ha revitalizado las opciones de ‘playoff’. Eso sí, primero habrá que ganar en casa, algo que no se consigue desde el 8 de febrero (67-63 ante el Mann Filter).