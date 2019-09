Por fin llegó el triunfo del Mérida

Primera victoria de la temporada del Mérida y ha sido a domicilio, en el campo del Recreativo Granada (0-2). El conjunto romano supo tirar de pragmatismo para imponerse a un buen conjunto nazarí que demostró una gran calidad en sus jugadores pero que no tuvo acierto en sus acciones ofensivas. Espinar y Emilio Cubo, que tuvo que ser sustituido por lesión, fueron los encargados de marcar los dos goles.

El jugador más destacado fue Poley. El centrocampista estuvo insistente en las jugadas de segunda línea y contundente para presionar en la salida de balón y el eje del campo, interviniendo en el primer tanto. Tres puntos balsámicos para un conjunto extremeño que no había entrado con buen pie en su regreso a la categoría de bronce.

Salió el filial granadinista sin complejos al césped de la Ciudad Deportiva y eso provocó que los primeros incendios cayeran en el área emeritense. El bando rojiblanco generó un serio aviso a su rival cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos de juego. Mario, con jugada de crack para zafarse de su par en el costado zurdo, colgó el esférico de manera precisa al interior del área sobre Rubén Sánchez para que el ariete no tuviera más que tocar la bola y dirigirla contra el marco romano. Sin embargo el poste se interpondrá entre el delantero y el gol.

Al cuadro extremeño le costaba entrar en el partido y solo podía encomiarse a su posicionamiento defensivo para impedir que los granadinos impusieran su ley. Pero los recursos locales eran amplios y en un pase filtrado de Isi sobre el área a punto estuvo de llegar Caio Emerson para haber gozado de un mano a mano con Curro Harillo que finalmente no se produjo.

Le costó al Mérida pero poco a poco también fue ganando metros a su adversario. De esta manera Poley aprovechó sobre la corona del área un mal despeje de la zaga para enviar junto al palo un fuerte disparo que no pudo ganar puerta por centímetros. Eso no impidió que el Recreativo siguiera a lo suyo y tratará de adelantarse en el marcador. Caio Emerson ganaba el balón y disparaba para que un defensor se interpusiera en su trayectoria. El rechace lo ganó Rubén Sánchez, que erraría también con su tiro al evitar el tanto en boca de gol otro efectivo extremeño. Entre tanto rechace los granadinos pidieron una mano en el área.

El Mérida lo intentaría también en un acción a balón parado que Isi Gómez sacaría para evitar males mayores cuando se rebasaba la media hora de juego. El choque entró en una fase final marcada por el planteamiento y rigor táctico y ningún equipo supo hacer daño a su rival, pasando a un juego más duro que tuvo que ser cortado a base de amarillas por el murciano Moreno Muñoz, y en el que las ideas comenzaron a escasear para intentar irse con un resultado favorable al descanso.

SEGUNDA MITAD / El guión cambio radicalmente tras el descanso. El paso por la caseta alteró los planes de David Tenorio y fue el conjunto de la capital de Extremadura el que dio dos pasos al frente. Con una actitud mucho más ofensiva, el Mérida no tardó en adelantarse. Poley golpeaba con fiereza desde la corona del área y obligaba a Unai a despejar el esférico sobre la posición de Espinar, que ya esperaba la bola para empujarla a las mallas y anotar el 0-1. El tanto apaciguó a un Mérida que había hecho lo más difícil. Santi Amaro no quiso correr riesgos y reforzó la medular para aplacar las intentonas de un Recreativo al que ya no le valía el resultado. Montoro replicó, ante la imposibilidad de traspasar la maraña de jugadores romanos, con un tiro que lamió el larguero.

El técnico local se jugaba el todo por el todo y metía en el rectángulo de juego a sus principales efectivos en ataque. De nada sirvió la valentía ante el error de Montoro. Este dio un pase atrás sin demasiada fuerza para Unai y Emilio Cubo se percató del regalo para ganar el cuero y alojarlo en la meta rojiblanca con un toque sutil. El partido quedó visto para sentencia. El autor del tanto se marchaba tras caer lesionado habiendo jugado 15 minutos.

El Recreativo no dio por perdido el duelo y aún tuvo tiempo de derrochar coraje con dos acciones peligrosas. La primera con un lanzamiento de Fran Serrano que dio en la madera y cuyo rechace no ajustó Yael, y ya en la prolongación con un remate con la testa de Rubén Sánchez que no pudo sorprender a Curro Harillo.

Rec. Granada 0

Mérida 2

3Goles: 0-1, Espinar (min. 51). 0-2, Emilio Cubo (min. 78).

3Árbitro: Moreno Muñoz (murciano). Amonestó a Caio Emerson, Alberto López, Rui Pedro, Fran Serrano; Álex Jiménez, Espinar, Santi Villa y Dani Espinar.

3Estadio: Ciudad Deportiva del Granada.

3Espectadores: 400.

3Recreativo Granada: Unai; Tavares (Adri Rivas, min. 68), Montoro, Fran Serrano, Alberto López; Isma Ruiz, Caio Emerson (Echu, min. 62); Isi, Mario (Ballesteros, min. 77), Rui Pedro y Rubén Sánchez .

3Mérida: Curro Harillo; Melchor, Javi Chino, Alex Jiménez, Héctor; Curro (Jesús Mena, min. 58), Diego del Castillo, Poley; Santi Villa, José Gaspar (Emilio Cubo, min. 68) (Dani Espinar, min. 82) y Espinar.