Un fin de semana especial

En la fase previa al inicio de la desescalada, la situación de confinamiento registró novedades importantes. En el deporte para unos, más que para otros. Poder salir a pasear o a correr fue un alivio en muchas personas. Especialmente beneficiado se sintió uno de los sectores más numerosos del deporte popular. Los corredores, o runners según el anglicismo que les define, pudieron volver a practicar su actividad deportiva favorita. Fondistas Moralos es uno de los numerosos clubs que en Extremadura agrupan a los atletas populares. Este colectivo de Navalmoral reúne a unos 70 fanáticos del running y su presidenta es Aroa González Álvarez.

Desde niña está vinculada al fondo y al medio fondo, recientemente ha cumplido 30 años «corriendo», y es un ejemplo perfectamente válido para saber de qué manera viven la pandemia estos deportistas. Asegura que el sábado fue un día muy esperado. «Incluso estaba nerviosa por poder salir de nuevo a correr», reconoce, «y lo hice por la tarde y la verdad es que no estuve muy cómoda porque había mucha gente, fue un alivio llegar a zonas menos concurridas». Acostumbrada a entrenar cuatro o cinco veces a la semana dice que ha no ha llevado nada bien este periodo de confinamiento. «No he sido capaz de correr en casa, así que he hecho fortalecimiento y algo de yoga, aunque no me quejo», afirma, «porque estamos sanos en la familia y lo realmente grave ha sido que muchas personas han tenido problemas de salud».

En Fondistas Moralos han mantenido un estrecho contacto entre sus miembros durante estas semanas. «Nos hemos animado unos a otros y con la ayuda del gimnasio de Gabriel Amado hemos tenido tablas y rutinas para hacer ejercicio».

Cuenta Aroa González que en este tiempo el club que preside, como muchos otros, ha visto pasar varias fechas importantes en su calendario del 2020. «El primer fin de semana en casa se suspendió la media maratón de Talayuela», cuenta, «y luego pasó lo mismo con la de Madrid o este pasado 1 de mayo con una carrera popular en la vecina población toledana de Oropesa a la que cada año vamos mucha gente». Incluso han aplazado su tradicional jornada de convivencia que tenían prevista en la Charca Mayen este pasado sábado.

De repente han aparecido de manera espontánea muchos más aficionados a correr que los que aparentemente había antes de la llegada a nuestras vidas del covid 19. Para Aroa esto sólo puede ser bueno “está bien que el deporte esté de moda y si es el nuestro mucho mejor”. Aconseja tomarse esta actividad «con calma y con cabeza, porque queriendo se pueden conseguir muchas cosas».