Fin de semana online en Tercera

Los partidos virtuales de FIFA están siendo una verdadera plaga que hace más llevadero el parón futbolero por el covid-19. Ibai Llanos, famoso casteador y twittero, fue el precursor de estos torneos de Play Station y lo hizo con los jugadores de Primera División. Marco Asensio fue el ganador de ese primitivo evento. Y ahora llega al fútbol de barro extremeño.

«Todo surge a raíz de ver el torneo que organizó Ibai y también ver que el grupo III de Segunda División B iba a realizar uno. Pensé que por qué no iba a poder hacerse aquí en Extremadura con los clubs de Tercera. Lo puse en redes sociales y este fin de semana se realizará», narra el periplo Ricardo Durán, jugador del Arroyo y creador de la iniciativa.

Se trata de un torneo solidario. «La idea es recaudar algunos beneficios para el municipio más afectado por este virus en Extremadura. Propuse a todos los jugadores ayudar a Arroyo de la Luz y todos dijeron que les parecía bien, por tanto lo que se recaude irá para su residencia de mayores», indica Durán.

Se jugará desde este viernes y se retransmitirá por la plataforma Twich. «Yo ando pegado en tema de tecnología, pero me están ayudando los propios jugadores de los equipos que van a participar y algún que otro amigo. Veremos a ver cómo sale todo, no sé para qué me meto en estos líos», explica Durán. Todos los equipos del grupo XIV de Tercera participarán.

Participantes y colaboradores

«En el Arroyo, al comentarlo, crearon un torneo interno. Yo no tengo ni Play ni nada, pero quería que la iniciativa se realizase. Del Arroyo estará Bella, del Villanovense jugará Tapia, del Montijo lo hará Pacocurro, Javito, del Cacereño… en definitiva todos han querido sumarse», detalla Ricardo Durán, quien está dedicando su tiempo de confinamiento a realizar esta actividad.

Un torneo que contará con narradores y comentaristas que se han ido sumando a la iniciativa, como gran parte del equipo de Extremadura En Juego, de Canal Extremadur y también periodistas de este diario y del Hoy.

Hoy viernes serán los primeros ros partidos y el domingo se espera con ganas esa gran final que coronará al mejor jugador de FIFA de la Tercera extremeña. El espectáculo, asegurado.