Final de finales para el Cáceres

Según el calendario de la LEB Oro, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad recupera este martes ante el Melilla (Multiusos, 19.00 horas) el partido aplazado correspondiente a la undécima jornada, pero este encuentro es mucho más que eso. Con él empieza el conjunto verdinegro a pensar en la segunda fase de la competición, donde luchará por mantener la categoría.

«Ya estamos en la segunda fase», afirma el técnico Roberto Blanco. Así de claro habla el entrenador verdinegro, que a la ausencia de un cinco por la marcha hace casi dos semanas de Sandi Marcius --su sustituto, Raven Barber aún no ha llegado a Cáceres y aunque estuviera no podría jugar-- tiene que sumar la de un director de juego, ya que Fran Cárdenas no podrá jugar. El base tiene un esguince en el hombro y estará fuera varias semanas.

Pero, a pesar de los problemas, nada de «victimismo», apunta un siempre optimista Roberto Blanco. «Hay mimbres», repite en más de una ocasión, mientras recuerda que a la temporada le quedan 15 partidos, cinco de la primera fase y diez de la segunda. «Son cinco partidos que nos tienen que servir para sumar victorias que llevarnos [a la segunda fase de la competición] y para sumar optimismo».

Las citas clave

De esos cinco, dos son claves en el nuevo objetivo del Cáceres, el de este martes ante el Melilla y el del día 12 ante el Tizona Burgos. Y ambos son en un Multiusos, que al menos en el primero volverá a estar sin público en las gradas.

Recuperar anímicamente a la plantilla es el primer reto de Blanco, donde ha centrado todos sus esfuerzos tras la derrota del viernes contra el Valladolid, la sexta consecutiva del conjunto extremeño de la LEB Oro. «Que es difícil el momento lo sabe todo el mundo. Estamos es una situación difícil anímicamente, no somos capaces de encontrar la claridad en los partidos», reconoce el preparador, que habla de mantener el nivel ofensivo del último día ante el Valladolid y «reestructurar ciertos aspectos defensivos, que nos está costando. Nos caemos en cuanto cometemos un error, y eso nos está lastrando».

Enfrente tendrá el Cáceres a un Melilla con su misma necesidad que llega de ganar al Coruña (78-75), una victoria que no se podrá llevar a la segunda fase, donde previsiblemente estará en el grupo de descenso junto a los cacereños. «Es un equipo diferente al de la primera jornada», donde ganó el conjunto extremeño 74-75. «Vendrán con la moral muy alta y las espadas en alto porque para ellos esta victoria también es vital para sus pretensiones».

Destaca Blanco las virtudes del rival, donde sobresalen Mathieu Kamba, «que por potencial físico es uno de los mejores de la competición», y Andris Misters, «un tirador absoluto en un gran estado de forma».

Tirará de orgullo el Cáceres. De eso está seguro el técnico, que confía en que el equipo será capaz de sobreponerse a todos los problemas, físicos y mentales, para «estar a la altura de un partido como este y por fin dar una alegría a la afición».