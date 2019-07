La Flecha apunta a la liga

Cuando el 16 de diciembre del pasado año Valverde caía en la banda derecha del Francisco de la Hera derribado por un jugador del Nástic, pocos pensaban que aquello era el pasadizo hacia siete meses de oscuridad para el utrerano. El jugador utrerano del Extremadura rezaba, a sus por entonces 33 años, que las pruebas no dictaminaran lo peor. Era titular indiscutible, estaba en el mejor momento de su carrera y había estado toda la vida soñando con jugar en fútbol profesional tras 11 temporadas en Segunda B. Pero el papel fue cruel: rotura de ligamento cruzado de rodilla. Operación y sin temporada.

Valverde encontró poco consuelo en aquellos días próximos a la Navidad, aunque una llamada del presidente, Manuel Franganillo, lo cambió todo: «Carlos, estás renovado». Aquello fue la primera baldosa de un camino difícil, largo, tedioso, pero que Carlos debía afrontar con el mayor optimismo del mundo. Se armó de valor, se encerró en su propia liga y jugó su partido. No jugó con once, sino especialmente con cuatro: Fran Rosa y Kiko Rubio, sus fisios; Estefanía, su mujer; y Valeria, su pequeña. Ese fue su mejor equipo. Día y noche. Hasta el día más esperado. «Cuando el médico me dio el alta y me monté en el coche, llamé a mi mujer y me emocioné mucho».

Valverde tiene ahora 34 años. Ha superado la temida lesión de rodilla y está, mentalmente, más fuerte que nunca: «yo por mí jugaba ya ante el Coria», decía ayer, «pero tengo que ir poco a poco y espero estar pronto en algún amistoso».

Fran Rosa y Kiko Rubio han sido su sombra durante estos siete meses. «Estuvieron desde el primer minuto ahí y me han dedicado muchas horas. Si he tenido una gran recuperación y sin problemas es, sin duda, gracias a ellos dos», confiesa Carlos.

Su otro tratamiento era el psicológico. Ahí han estado Estefanía y Valeria. La primera, aguantando la rabia e impotencia de ver pasar los partidos y Valverde postrado al televisor, sufriendo en la soledad y en la distancia. Donde más duelo. Donde nada se puede hacer. La segunda, la pequeña Valeria, le ha dado la fuerza y el valor de superar todos los obstáculos. Con ella ha paseado por las calles de Almendralejo en cientos de ocasiones y, junto a ella, ha sentido el cariño de su afición, deseosa también de verle sobre el césped: «he notado mucho el cariño de la gente en todo momento y eso, aunque no lo sepan, me ha ayudado mucho en el día a día».

El pasado lunes, todos los compañeros de vestuario formaron un pasillo al inicio del entrenamiento en la ciudad deportiva para dar de nuevo la bienvenida a Carlos Valverde, quien ya ha completado con normalidad dos entrenamientos y que se postula como otro fichaje más para Manuel Mosquera.

Valverde está agradecido al Extremadura por brindarle una segunda oportunidad. A sus 34 años, la ‘Flecha’ de Utrera está de vuelta sobre el verde. Y es que, en ocasiones, los trenes sí pasan dos veces.