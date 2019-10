En el fondo del triunfo

Uno de los mejores atletas españoles de la historia, Chema Martínez (Madrid, 1971), oro y plata en campeonatos europeos en 10.000, además de numerosos títulos nacionales y un noveno puesto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, pisó en lajornada de ayer tierras extremeñas para dar una charla en la Facultad de Educación del Campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura.

Con humildad y el objetivo de trasladar sus 18 años de experiencia profesional en el atletismo a nivel mundial, Chema Martínez subraya que “no voy a decir que corriendo mucho se llega a donde estoy yo, pero sí que una vida dedicada al deporte me ha hecho ser lo que soy. Al final mi trabajo y mi perseverancia, con la capacidad de soñar me han permitido conseguir lo que he logrado más o menos siempre desde la honestidad, trabajo y esfuerzo».

El atleta madrileño nunca dejó de soñar, mirando de frente a las medallas que “me hacían sentir casi un héroe” y que le daban fuerzas para entrenar cada mañana trasladando a las charlas su vida «y cómo eres capaz de superarte cada día por conseguir los objetivos que te planteas», aduce.

Chema no tiene una llave del éxito, no creó una fórmula mágica y sólo tiene un secreto: «trabajo, tú y tu esfuerzo diario que es lo que condiciona el resultado. Soy el fruto de lo que he hecho durante toda mi vida, trabajar por intentar conseguir las medallas», comenta a este diario en un receso.

El cambio

Ahora que casi todo el mundo sale a la calle a correr, el asesoramiento de los profesionales es fundamental en una vida que ha evolucionado mucho. «Si me dicen hace 15 o 20 años que iba a haber tanta afición en todas las ciudades, en cualquier rincón para salir a correr aunque sea sólo por su salud, no lo hubiera creído. Y si me dices hace diez años que el hombre iba a romper la barrera de las dos horas en maratón tampoco. Evolucionamos y si quieres mejorar, en función de los objetivos que te planteas, siempre tienes que estar rodeado de grandes profesionales. Hay un dicho que cuando quieres llegar a un sitio puedes llegar rápido pero acompañado lo harás más lejos. Rodearte de gente que sepa más que tú te beneficiará a conseguir tus propósitos», explica también el campeón español, actual imagen de Movistar.

Y un buen grupo de trabajo es fundamental. «En atletismo parece que eres tú solo el que corres pero necesitas que un grupo de gente minimice lo que tienes a tu alrededor para que tú te dediques solo a correr. Rodearte de los mejores profesionales es clave para conseguir lo que te propongas». ¿Y qué inquietudes le muestran los atletas? Una de ellas son las zapatillas. “Ha evolucionado mucho la tecnología y hasta dónde pueden ayudarte unas zapatillas a conseguir tus objetivos. También inquietudes de cómo afrontar un maratón, preguntas de si les puedo ver preparados...con tanta experiencia tengo bagaje», reconoce.

Chema Martínez recuerda muchos momentos corriendo en Extremadura. «Sobre todo estuve muchos años corriendo el Gran Premio Diputación de Cáceres. Y hace dos años estuve en el reto Chagas Madrid-Lisboa atravesando Extremadura y pasando por Cáceres, Mérida...Dimos a conocer esta enfermedad. Atravesar la región extremeña fue genial porque llegábamos en bicicleta, nos recibían en muchos sitios y en cada ciudad corríamos por la tarde con todo el mundo. Fue una iniciativa súper bonita y conseguimos 100.000 euros para la investigación de estas enfermedades desatendidas. Y en los cross también corrí en Cáceres un campeonato de España de 10.000 con mucho calor...».

Villalobos

Entre sus amigos extremeños, el atleta almendralejense Pablo Villalobos. «He compartido muchísimos días, kilómetros, aventuras, concentraciones...es un amigo con el que tengo mucho contacto, está metido en el trail y ha cambiado su vida también».

Y recuerda una anécdota. En el 2011, Villalobos, Rafa Iglesias y Chema Martínez quedaron cuartos en el campeonato del mundo de maratón en Daegu «pero cuatro años después se anunció un caso de dopaje de un atleta marroquí y conseguimos el bronce. Han pasado cuatro años de aquello, no teníamos la medalla y hablamos por ver si nos la dan porque la ganamos en el asfalto. Hemos compartido momentos y al final la suerte que tienes de vivir en el deporte porque conoces a gente maravillosa».

El atleta añade que el mundo del alto nivel «es a veces cruel, enseña mucho y lo que trato de hacer en mis conferencias es ver cómo he gestionado toda la parte deportiva con la toma de decisiones, gestionar los recursos que tienes cuando entrenas al máximo nivel y llevarlos al día a día. Son experiencias muy enriquecedoras que se trasladan a la vida normal con mi historia, vida, kilómetros, errores, caídas, frustraciones y éxitos de vez en cuando que me ayudan a seguir creciendo como persona porque como deportista ya difícilmente alcanzaré el nivel que tuve hace años».

Durante 18 años, ha sido deportista de alto nivel «y ahora voy recogiendo todo lo vivido. Esta semana entrenaba en Madrid y me preguntaban por el título que le tenía más cariño. Por títulos, medallas, marcas…no sabría por cuál decidirme pero tengo claro que la suerte de tener el cariño de todo el mundo me hace sentir especial y es el mejor premio que tengo en mi carrera deportiva. Lo que he conseguido ha podido ser importante para muchas personas y me hace sentir especialmente bien». Y a los extremeños, verle y escucharle. Palabra de mito.