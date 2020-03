Fran Cruz, el protector del vestuario del Extremadura

Todos los vestuarios del mundo tienen ese jugador que pone la mano en los focos para que la luz no alumbre a una sola persona, sino a todo el grupo. Ese jugador, en el actual Extremadura, es Fran Cruz. No es casualidad que Manuel lo considere casi un entrenador dentro del césped. No sólo es su experiencia en la categoría, sino su forma de entender el juego, prevaleciendo siempre el grupo al jugador.

«La diferencia que hay entre este vestuario y muchos otros es que aquí a nadie se le caen los anillos. Podemos mirarnos muy tranquilamente a la cara después de cada entrenamiento o de cada partido. Aquí nadie se guarda esfuerzos y nadie tiene culpas por individual. Somos un grupo espectacular y todos sabemos que, por encima de futbolistas, somos personas. y eso hace mucho para la unidad de un equipo», reflexiona Fran Cruz.

Al jugador le martillean con datos. ¿Sabías que contigo en el campo sólo ha habido cuatro derrotas de las 13 de la temporada? Responde Fran: «aquí ganamos todos y perdemos todos. No me importa ese dato». Y va más allá: «somos una piña en este Extremadura. Creemos en nosotros mismo más que nadie y sabemos lo que podemos hacer. Estamos convencidos de que vamos a sacar esta situación hacia adelante», sentencia.

DINÁMICA / El central cordobés del Extremadura aboga por estirar la racha positiva que lleva el equipo, infranqueable en los últimos tres encuentros. «No hemos mejorado nada en especial, simplemente el trabajo está dando ahora los frutos que desde hace tiempo se nos estaba resistiendo. Estamos todos enchufadísimos».

Para Fran Cruz, el Extremadura tiene una ventaja por encima de muchos de sus rivales por la permanencia: «nosotros somos un equipo muy difícil de batir. No dejamos de morder hasta el minuto 95 y eso es algo que va con nosotros. Somos intensos, agresivos y estamos siempre apretando al rival».

Con respecto al Real Oviedo, a día de hoy no tiene bajas para viajar a Almendralejo. El equipo de Ziganda es consciente de que ante el Extremadura también se juega gran parte de sus opciones de salvación. Los carbayones agotaron las entradas para viajar al Francisco de la Hera, mientras que por parte del Extremadura, también se han agotado ya las entradas de promoción para abonados en tribuna lateral, preferencia y fondo norte.

ENCUENTRO / De otro lado, el presidente del club, Luis Oliver Sierra, mantuvo en la jornada de ayer un encuentro oficial con los principales patrocinadores del club para explicarles la situación actual de la entidad y transmitirles confianza y tranquilidad en la recta final de la temporada, a la vez de agradecerles el apoyo al Extremadura.

Los patrocinadores tuvieron la oportunidad también de charlar de fútbol durante más de una hora con el técnico del primer equipo, Manuel Mosquera, y el director deportivo, Daniel López Ramos, quienes atendieron las preguntas de los patrocinadores que ayer se convirtieron en improvisados periodistas.