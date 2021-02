Francia empieza el Seis Naciones como un ciclón

Francia tiene ganas de redimirse del Seis Naciones del año pasado, que dejó escapar por el golaveraje, y este sábado lo ha demostrado con un estreno arrollador. El XV del Gallo se ha impuesto a Italia por 10-50 en el Olímpico de Roma, donde ha convertido siete ensayos y ha sumado un punto extra por bonus ofensivo. Esta tarde, Inglaterra recibe a Escocia en Twickenham (17.45 h) y el domingo Irlanda visita Cardiff (16.00 h).

Italia, que no gana un partido en el torneo desde el 2015 (en Escocia) y en Roma desde el 2013 (a Irlanda), no ha sido rival para Francia. Las importantes bajas de Romain Ntamack y Virimi Vakatawa no han impedido a Fabien Galthie dejar el partido decidido ya al descanso (3-24) contra un equipo muy joven en el que 11 de los titulares no llegaban a las 10 internacionalidades. La embestida siguió en la segunda mitad, con cuatro ensayos más para el conjunto galo, dos de ellos de Matthieu Jalibert, el mejor del choque.