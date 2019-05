El Francisco de la Hera quiere agarrar media permanencia

Dicen que el tren no suele pasar dos veces y que la vida, aunque está repleta de segundas oportunidades, te enseña a no desaprovechar muchas de las que se te pongan de cara. Y en esas anda el Extremadura, un equipo que ha padecido lo indecible durante toda la temporada y cuya montaña rusa de emociones le ha llevado a tener esta tarde, en su estadio y ante su gente, una verdadera oportunidad de dejar casi finiquitado algo que parecía utópico hace unos meses: la permanencia. La dejaría prácticamente sellada con una victoria hoy en el Francisco de la Hera (18.00 horas) ante el Real Zaragoza, un rival que le pisoteó durante la primera vuelta y que, fruto de sus dudas, llega hoy más atemorizado que nunca a Almendralejo. Las cosas que tiene el fútbol.

El Francisco de la Hera busca desplegar la alfombra de la permanencia. Si puede ser hoy, mejor que mañana. «No es una final, pero sí un partido determinante, crucial y fundamental. Con todos esos objetivos. No vamos a quitarle al partido la responsabilidad que tiene y la presión que exige. Es una gran oportunidad para nosotros», relataba ayer en sala de prensa Manuel Mosquera, el primero de los optimistas. El primero de los más valientes.

No tiene hay bajas ante el cuadro maño, a excepción de Bruno Perone, un defensa cedido precisamente del Zaragoza y que por una cláusula en su contrato no puede actuar contra su equipo. Obvio y natural.

Manuel no va a tocar lo que funciona. Ayer no tuvo ni que repetirlo en sala de prensa. Todos conocen sus intenciones y, durante la semana, hasta suplentes como Tienza o Pomares le han dado la razón. Falta saber si introducirá o no algún cambio en la convocatoria. En ese debate aparece el nombre de José Antonio Reyes, que ni se vistió para Tarragona y del que Manuel dijo que «no hay ningún problema», aludiendo que si no va convocado es por una pura cuestión técnico-táctica.

SIN CUENTAS / Volvieron a martillear a Manuel con el tema de los rivales y las futuribles combinaciones en caso de buenos resultados, pero el discurso del gallego no cambia: «nosotros solo tenemos por delante estos tres puntos. Y nada más».

Lo cierto es que el Extremadura saldrá mañana (como el Zaragoza) sabiendo el marcador del Lugo en Gijón, que juega justo antes. En función de ese marcador, el partido podría cobrar una dimensión mayor.

La grada no fallará en esta cita crucial. El Francisco de la Hera apunta al lleno con una jornada sabatina donde la temperatura acompañará y en la que Almendralejo vuelve a vivir un día grande. Uno más de esta temporada que busca escribir otro final de felicidad.