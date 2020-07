El Francisco de la Hera solo ocupará un 20% de aforo

El estadio Francisco de la Hera ya se prepara para albergar la gran final mañana por un puesto en Segunda B que disputarán Villanovense y Cacereño. El secretario general de la Federación Extremeña, Sergio Merchán, presentó en Almendralejo el partido junto a los concejales Juan Arias y Josefina Barragán, de las áreas de Seguridad y Salud, respectivamente.

Merchán detalló el protocolo de higiene y seguridad que tendrán que cumplir los aficionados que se desplacen a la capital de Tierra de Barros a presenciar el encuentro. No podrán ser más de 1.400 personas, es decir, 700 aficionados por cada equipo. Dicho protocolo será similar al visto la pasada semana en el Romano de Mérida.

Las aficiones han de pasar varios controles de seguridad y toma de temperaturas y accederán al estadio a través de unos carriles marcados en el suelo para evitar aglomeraciones. No se permite acceder envases al interior, pero la federación pondrá una botella de agua para cada aficionado al entrar.

En ningún momento se superará el 20% del aforo de un estadio que tiene una capacidad máxima de 11.580 personas. Dentro del recinto, los aficionados estarán separados por tres filas y un mínimo de tres metros de seguridad, portando mascarilla obligatoria durante todo el evento y no pudiendo celebrar goles o jugadas con abrazos ni cualquier contacto físico. Sí podrán usar los aseos del estadio, pero siempre con vigilancia de seguridad y los controles pertinentes. Dispondrán de geles hidroalcohólicos repartidos por las bocanas del estadio.

LOS PORTEROS DEL CACEREÑO / En el Cacereño preocupa la situación de la portería, en la que Ángel Bernabé tuvo que retirarse en la segunda parte ante el Coria, siendo sustituido por su habitual reserva, Jordi Pérez. Sin embargo, está pudiendo entrenar esta semana con aparente normalidad y podría conservar la titularidad si Julio Cobos lo estima oportuno. Mientras, Jordi dice estar preparado para cualquier contingencia. «Hay que estarlo», destacó.

«Estamos a 90 minutos de subir. Nos lo jugamos todo a una carta, con un rival que ya conocemos, y estaremos con toda la ilusión del mundo. Estamos muy concentrados, deseando que llegue ya el sábado. Queremos darle el ascenso a la gente después de cuatro años en Tercera», destacó el suplente, que dijo no entender la decisión de que al Villanovense le valga en empate. «En el ascenso a Segunda no es así. Nosotros tenemos que salir a ganar, a morder. No hay otra. Puede pasar de todo. Nosotros ya conseguimos ganarles en su estadio», añadió