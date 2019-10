Franganillo pide disculpas tras arremeter contra el técnico del VAR

Manuel Franganillo, presidente del Extremadura, se muestra muy arrepentido de lo ocurrido al final del encuentro que su equipo empató a uno ante la Ponferradina el pasado sábado en el Francisco de la Hera. En un momento de calentón y después de que el VAR concediera un penalti (con justicia) a la Ponferradina que, a la postre, serviría para el empate definitivo, el presidente azulgrana bajó tras el pitido final como una exhalación al túnel de vestuarios y tuvo un fuerte encontronazo con José Antonio Rodríguez Serrano, técnico del VAR que opera sobre el vídeo arbitraje a pie de campo. Según recogió en ese momento el acta arbitral, Franganillo se dirigió a este técnico llamándole «cara mojón», a lo que añadió literalmente: «estoy hasta los huevos del VAR».

El acta arbitral también añade que se le comunicó a Franganillo que no podía estar en esa zona del campo y a esto el presidente azulgrana respondió con vehemencia: «¡De aquí no me echa nadie, que esta es mi casa!».

Pasado un día de reflexión, Franganillo decidió rectificar en la mañana de ayer y publicar en su cuenta social de Twitter un mensaje de arrepentimiento: «me equivoqué y bajo ningún concepto puedo justificar este comportamiento. Quisiera disculparme con el técnico del VAR. No estuve para nada acertado con mi actitud. Disculpas a nuestra afición y al club».

El presidente azulgrana sabe que este comportamiento le pone en el disparadero y Competición podría sancionarle fuertemente tanto con multa económica o, incluso, hasta con la inhabilitación como máximo mandatario azulgrana. No obstante, Franganillo, que ha decidido no hacer más declaraciones al respecto, sí aseguraba a este medio que el acta arbitral difería de la realidad de lo acontecido y que la versión de la misma estaba exagerada.

De hecho, el acta de la policía nacional en referencia a este partido habla de «desavenencias» entre el presidente del Extremadura y el técnico del VAR, «los cuales se insultan mutuamente» procediendo las fuerzas de seguridad a intermediar en la situación. Tanto el técnico del VAR como el presidente del Extremadura pidieron a las fuerzas de la Policía Nacional a que se identificaran uno y otro para proceder a interponer denuncias entre ambos. Según el acta policial, el presidente del Extremadura no tuvo que ser retirado del lugar por la policía nacional, tal y como sí reflejaba el acta arbitral.

Fuerte sanción/ El Comité de Competición tratará lo sucedido tras el Extremadura-Ponferradina de este sábado en su reunión habitual de los miércoles. La salida de tono le puede salir cara a Franganillo, quien se expone a una fuerte multa económica por menospreciar e insultar a un organismo arbitral e, incluso, en el caso más extremo, a la inhabilitación de sus funciones como presidente durante algún tiempo.

Desde el Extremadura son conscientes de que habrá sanción, aunque esperan que este arrepentimiento público del presidente minimice la pena y la misma se quede en una sanción económica, sin llegar al caso extremo de la inhabilitación. De hecho, es lo habitual en los casos de este tipo. Eso sí, el presidente azulgrana no podrá reincidir. En ese caso, lo inhabilitarán.

El divorcio que el Extremadura está sufriendo con la tecnología VAR ha tenido aquí su episodio más subido de tono, aunque la cuestión ha ido subiendo de temperatura con algunas decisiones que habían enfadado mucho a los dirigentes del club, cuya paciencia rebosó el sábado.

El Rayo/ Cuerpo técnico y vestuario tratan de aislarse con respecto a lo sucedido tras el final del partido y se centran en el próximo compromiso liguero del Extremadura que será el sábado ante el Rayo Vallecano, de nuevo en el Francisco de la Hera.

Para ese partido, Manuel Mosquera espera recuperar finalmente a Kike Márquez, que no quiso forzar ante la Ponferradina, aunque ya esta semana entrenará con normalidad con el grupo. Lomotey y Mujica son bajas seguras por lesión.

Manuel también tendrá la destacada ausencia de Gio Zarfino en el doble volante. El uruguayo es el primer jugador de los azulgranas que ve la quinta amarilla y se perderá la cita ante el Rayo por sanción. Sergio Gil o devolver a Cristian a su lugar natural pueden ser las alternativas.

El club ha hecho un guiño a la lucha contra el cáncer de mama que es el 19 de octubre en su cartel, un anuncio que ha bautizado como ‘Un rayo de Experanza’.