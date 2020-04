La fuerza mental de Miguel Durán

A Miguel Durán Navia, nadador olímpico almendralejense, le sorprendió el anuncio del confinamiento global de la sociedad española estando concentrado con la selección en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, a punto de volar a Cataluña para afinar su marca de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. El extremeño aún no tenía la mínima, «pero los tiempos que estaba haciendo en los entrenamientos ya eran de mínima y me encontraba bastante bien. Afinando un poco tenía las marcas en el bolsillo», confiesa.

El almendralejense quería asaltar dos mínimas: la del 400 libre (marca en la que ostenta el récord de España) y el 800 libre. Su idea, en Japón, era estar en esas dos pruebas y en algún relevo. Pero de pronto «nos empiezan a decir que se van a cerrar las fronteras y hablé con mi familia para ver qué hacíamos». Así que vuelta a Almendralejo para pasar la cuarentena con los suyos.

Como cualquier deportista con vistas a Tokio, Miguel ha vivido todo este tiempo con mucha incertidumbre: «Nos decían unas veces que se aplazaba y otras que no. Hemos tenido mucha incertidumbre y no ha sido sencillo gestionarlo a la hora de los entrenamientos, pero en la mente de todos sabíamos que aquí lo importante es la salud y que el aplazamiento era lo probable».

Quedarse sin Juegos ha trastocado sus planes: «Sobre todo porque me encontraba en un momento de forma muy bueno y ahora voy a tener que repetir toda la preparación». Lo que para cualquiera puede resultar una losa, para Miguel Durán es un nuevo reto. ¿Preparado? «Totalmente preparado. Mentalmente hay que estar fuerte para iniciar todo el proceso y volver a estar ahí en el 2021».

Entrenamientos

Junto a su entrenador Eugeni López, el deportista de Almendralejo ya está replanificando la preparación. «Ya estamos mirándolo todo, aunque estamos todavía algo parados porque esta crisis internacional cambia cada 24 horas y no tenemos plazos».

Pero, ¿cómo entrena un nadador sin piscina? «Fácil, desde luego, no es. Tengo un garaje aquí donde estoy planificando entrenamientos de fuerza y de pesas. Hago prácticamente de todo en dos horas, pero claro, se echa de menos la piscina. Esa sensibilidad con el agua se pierde».

Ganador de FIFA

Para matar el tiempo libre, Miguel Durán tiene varios frentes abiertos. El más importante es adelantar sus estudios de Ciencias del Deporte que cursa a distancia en la UCAM. «Me tienen bastante entretenido los estudios y tenemos muchas cosas que hacer».

Luego, para relajarse, le gustan los videojuegos. Especialmente el FIFA 2020, ya que Durán se considera muy futbolero. Aquí conecta mucho con un gran amigo y competidor suyo en la piscina, César Castro. «Jugamos muchas veces juntos. Somos los dos del Real Madrid, así que por ahí no reñimos. Pero tengo que decir que yo le gano más veces. De vez en cuando me dejo que me marque algún golito», bromea.

Durán reconoce que tiene una gran amistad con César Castro y que le gustaría seguir con él en el relevo. Cabe recordar que ambos tienen, junto a Marc Sánchez y Alejandro Ramos, el récord de España de 4x200.

De lo que no tiene dudas, a día de hoy, es que este paréntesis olímpico le vaya a quitar el hambre de seguir dejando el nombre de Extremadura y de Almendralejo por todo el mundo. Miguel Durán está preparado para esperar un año a Japón. Mentalmente es una roca.