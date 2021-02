El fútbol, grande y cruel

2-Cacereño: Bernabé, Espinosa, Marvin, Rubén Sánchez, Gallardo (min. 62, Ocaña), Segura (min. 46, Carlos Daniel), Bermu, Teto (min. 54, Alex Caramelo), Platero, Fassani (min., 54, Jorge Barba) y Capelo.

1-Arroyo: Miguel López, Isaac, Dani Ollero, David Sánchez, Moisés Valencia, Asier, Adri Calle (m. 69, Javi Bella), David, Angelito (m. 82, Ángel), Edu González (90, Álvaro), Javi López.

Goles: 0-1-Min. 28: Adri Calle. 1-1-Min. 88: Rubén Sánchez. 2-1-Min. 93:Jorge Barba.

Árbitro: José Antonio Muñoz Blázquez. Tarjetas amarillas a los ocales, Alex Caramelo, Marvin y al preparador físico, Alberto Muñoz y a los visitantes Miguel López, Javi López y Adri Calle. Roja a David Sánchez (min. 90).

Incidencias: 800 espectadores en el Príncipe Felipe. Jornada 16 del subgrupo 2.

Pese a la autoridad que confiere una vuelta sin perder y una fiabilidad competitiva incontestable, nada hacía pronosticar la vorágine final en el Príncipe Felipe. El Arroyo, equipo de perfil medio-bajo de la Tercera extremeña, ganaba con meridiana justicia al líder, el Cacereño, por 0-1. Era el minuto 88 y apenas había opciones, pero aquello dio un giro inaudito. Un tanto que Rubén y otro en el 93 de Jorge Barba voltearon un encuentro que los visitantes controlaban. El fútbol, el maravilloso fútbol, dio un insospechado 2-1 a los locales para situarles en el playoff de ascenso de la segunda fase y llenaba de rabia a su rival, que necesitaba más los puntos en su pelea por sobrevivir en la categoría.

La cara de Miguel Ángel Ávila, desencajada, lo explicaba todo. En los 15 minutos transcurridos desde el pitido final de un desafortunado José Antonio Muñoz Blázquez, el técnico visitante no podía dar crédito a lo que había sucedido mientras varios de sus futbolistas, con idéntico estado emocional, lloraban de rabia en el vestuario. Su equipo había hecho el partido perfecto ante el más solvente conjunto del momento. Pero dos jugadas puntuales dieron al traste a un excelente desempeño arroyano, que hubiese merecido los tres puntos.

En códigos futbolísticos al uso, el bloque de Ávila había sido mejor que el CPC, especialmente en la primera mitad. La recompensa estaba cerca. Se relamían los futbolistas, técnicos y directivos ante la impotencia del decano. Lo mejor de este deporte es su imprevisibilidad. ¿Hubo falta en la jugada del 2-1? ¿Quién lo sabe? Ni las imágenes televisivas lo demuestran ante la maraña de jugadores que poblaban el área. El entrenador verde, Julio Cobos, dice que vio dos penaltis en esa acción. Aquí cada uno a lo suyo. Pura anécdota en la particular balanza, que metafóricamente se inclina por el gustoso estado de la emoción.

Lo de la impotencia de los jugadores visitantes, alguno con revoluciones exageradas, es pura lógica. Saben que lo hicieron todo, pero también conocen que el fútbol te traslada del éxito al fracaso en un plis plas. También es injustificable la actitud de algún aficionado en un día en el que volvía haber público. Quien escupió a defensa arroyano Dani Ollero no mereció retornar al estadio.

El partido tuvo códigos establecidos por la rigurosidad táctica del Arroyo, que incluso trató el balón con cariño a la contra. Ahi destacó Adri Calle. El ‘11’ visitante, que había zigzageado en un par de ocasiones ante la defensa verde, se inventó un trallazo a la salida de un córner que acabó con una imbatibilidad de Ángel Bernabé que parecía que se iba a hacer eterna (0-1, min. 28). El Arroyo también pudo aprovechar otras acciones combinadas y se le anuló una jugada que terminó en gol por un fuera de juego discutible.

El Cacereño, salvo un escarceo de Platero y una elástica de un Teto muy flojo de fuerzas, apenas hizo más en el primer acto.

No cambió mucho más el panorama en el segundo tiempo hasta que no entraron Alex Caramelo y especialmente Jorge Barba. Ambos ya parecen recuperados y los dos llevaron el peso, pese a que el peligro real no se concretaba. Ni siquiera los remates de Marvin y Capelo a la desesperada.

Y llegó Rubén Sánchez, reconvertido en el segundo tiempo en medio centro y mostrando su tremenda progresión, para hacer el 1-1 tras empatar después de recoger el rechace de un cabezazo suyo al poste. El extasis local, ya en la prolongación, llegó tras una melé caótica en el área resuelta por la ingente clase de Jorge Barba. ‘Fútbol es fútbol’, que diría el gran Vujadin Boskov.