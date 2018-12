Gélido invierno verdinegro

Perdió el Cáceres Patrimonio de la Humanidad el miércoles por la noche en la cancha del Rio Ourense Termal (85-73) y se aseguró prácticamente acabar la decimoquinta jornada de la LEB Oro en el penúltimo puesto de la clasificación, pase lo que pase en los demás partidos. La temporada sigue siendo dura para el conjunto extremeño, que encara una recta final de la primera vuelta con la zozobra creciente de que necesita aumentar el número de cuatro victorias que lleva ahora. El descenso, y parece que será así durante meses, es una amenaza clara, un escenario en el que, pese a los coqueteos de las dos últimas temporadas, este club no está acostumbrado.

«Nuestra afición se merece que peleemos hasta el final», dijo Ñete Bohigas en Galicia, minutos después de una nueva derrota con altas dosis de frustración. El mensaje del entrenador sigue siendo de esperanza, pese a que las cuentas siguen sin salir. El regreso de Andy Mazurczak cuatro meses después de lesionarse y el coraje de Niko Rakocevic, ofreciéndose para jugar pese a su edema óseo y llevar casi tres semanas sin entrenar, refuerzan al colectivo. «Cuando estemos todos, vamos a crecer aún más. Hemos perdido dos prórrogas y el otro día regalamos prácticamente el partido a Palencia. Con dos victorias más, estaríamos en la mitad de la tabla», se consoló Bohigas.

Por ahora las cábalas le valen de muy poco, aferrándose a ver qué versión realista ofrece su plantilla al completo después de entrenar todos los días juntos. «Necesitamos dos o tres semanas y tengo la plena seguridad de que llegarán los triunfos. Tengo la suerte de que este equipo no se rinde nunca», añadió.

Los rebotes y el arbitraje

Rendirse no, pero coger lo que rechaza el aro, tampoco. En Ourense volvió a ser machacado en esta decisiva estadística (40-26), incluyendo la concesión de 16 ofensivos en aro propio. Resultó insólito el expediente de Angelo Chol, un pívot que, en 13 minutos en pista, aparte de no anotar, no cogió ni un solo rebote. No le ayudará a salir de la lista de cuestionados, por mucho que se repita una y otra vez que entrena «como un animal».

Desde luego, el invierno está llegando. «Desde el principio nuestro objetivo es no descender, pero sabemos que podemos ser competitivos. Todo lo que nos ha ocurrido nos afecta anímicamente, pero trabajamos contra ello», reiteró Bohigas, que habló más de «tristeza» que de «desánimo» en el vestuario del Multiusos.

En su opinión, la derrota de Ourense estuvo marcada por los dos primeros cuartos. «Encajar 52 puntos en los dos primeros cuartos es realmente excesivo. Nos hemos metido en el partido incluso para ganarlo porque el marcador final de 12 puntos de diferencia no expresa lo que ha sido», analizó, poniendo el dedo en los rebotes y en las pérdidas de balón (17). «Así es muy difícil ganar fuera de casa», lamentó.

No faltó la crítica al arbitraje, algo no muy habitual en él pero que ya ha realizado varias veces esta temporada: «No hemos sido capaces de ir a la línea de tiros libres. El rival no ha entrado en bonus en todo el partido y eso que es uno de los equipos que más usa las manos en defensa. Ha sido desesperante. No es una excusa, pero nos ha impedido tener alguna opción final».

El equipo tendrá ahora un pequeño paréntesis navideño antes de empezar a preparar la próxima cita, que será el próximo viernes en casa ante el Melilla. Después llegará la visita al Covirán Granada y se cerrará la primera vuelta de nuevo en el Multiusos frente al Canoe.