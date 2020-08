Los gemelos Bryan cuelgan la raqueta

No han esperado al Abierto de Estados Unidos que comienza este lunes en Nueva York. Sus pechos ya no volverá a chocar en ninguna pista para celebrar un punto. A los 42 años y 22 temporadas en el circuito, los hermanos Bob y Mike Bryan han decidido poner fin a su carrera después de ganar más de un centenar de títulos y convertirse en la mejor pareja del mundo, revolucionando esta especialidad.

"Ambos sentimos en nuestras entrañas que es el momento adecuado. A esta edad se necesita mucho trabajo para salir y competir. Nos encanta seguir jugando, pero no nos encanta tanto preparar nuestros cuerpos para salir. La recuperación cada vez es más dura. Sentimos que fuimos competitivos este año, el año pasado, el año anterior. Queremos dejarlo ya mismo, cuando todavía nos queda un buen tenis", valoran en una decisión desvelada por el New York Times, este jueves, antes del sorteo del Abierto de Estados Unidos en el que no aparecían como inscritos la pareja estadounidense.

119 TÍTULOS Y 1.108 VICTORIAS

Los Bryan conquistaron su último título en Delray Beach el pasado mes de febrero y ya no volvieron a jugar por la pandemia del coronavirus, aunque explicaron que igual seguían en el circuito l próxima temporada 2021.

Desde su primer torneo profesional en el Abierto de Estados Unidos en 1995, cuando tenían 17 años, la pareja de gemelos ha conquistado 119 títulos, entre ellos 16 Grand Slams, 39 ATP Masters 1000, cuatro Nitto ATP Finals, la medalla de oro olímpica de 2012 y el triunfo de la Copa Davis 2007 y han permanecido durante 438 semanas en el n. 1, como números 1. Los Bryan han conseguido recuperar el valor de los dobles en una época en la que la mayoría de grandes jugadores individuales abandonaban esta modalidad.

LAS MEJORES PAREJAS DE LA ERA OPEN (desde 1968)

1) Bob Bryan / Mike Bryan 1,108-359 (.755) 119

2) Todd Woodbridge / Mark Woodforde 508-137 (.787) 61

3) Mark Knowles / Daniel Nestor 464-179 (.722) 40

4) Sergio Casal / Emilio Sanchez 448-215 (.676) 44

5) Robert Lutz / Stan Smith 380-138 (.691) 37