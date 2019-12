Gil Manzano, entre los siete árbitros seleccionados para la Supercopa

La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este lunes los siete árbitros, entre ellos el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano, que dirigirán los partidos de la Supercopa, que se disputará del 8 al 12 de enero en Yeda (Arabia Saudí), y con 48 horas de antelación comunicará las designaciones para las semifinales.

Entre los seleccionados figura el valenciano Juan Martínez Munuera, que fue VAR en la reciente final del Mundial de Clubes de la FIFA, en la que el Liverpool conquistó el título ante el Flamengo brasileño en Catar, y que el verano pasado también estuvo al frente del VAR en la final del Mundial femenino de Francia que ganó Estados Unidos.

Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear), Jesús Gil Manzano (C. Extremeño), Pablo González Fuertes (C. Asturiano), José Luis González González (C. Castellano-Leonés), Santiago Jaime Latre (C. Aragonés) y José María Sánchez Martínez (C. Murciano) son los otros colegiados designados para los encuentros.

La primera semifinal de la Supercopa española, que por primera vez se jugará con formato de final a cuatro, enfrentará a Valencia y Real Madrid el miércoles 8 de enero y la segunda a Barcelona y Atlético de Madrid el jueves día 9. La final será el domingo 12.

Además del VAR, la Supercopa utilizará la tecnología en la línea de gol y durante sus partidos se podrá ver en los videomarcadores del estadio un mensaje cada vez que se revise una acción en el VAR, que indicará qué tipo de situación se revisa, así como las imágenes que verá el árbitro en el caso de que acuda a revisarlas en el monitor sobre el terreno de juego.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) anunció que tanto los aficionados que estén en el estadio como los que sigan los partidos por televisión podrán ver todas las líneas de fuera de juego en acciones de goles, posibles penaltis o penaltis y la producción televisiva mostrará el interior de la sala del VAR durante los encuentros.