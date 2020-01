Gio Zarfino no se mueve

Gio Zarfino se queda. Al menos, hasta final de temporada. Así lo dejó entrever el propio centrocampista uruguayo del Extremadura ante preguntas de los periodistas: «si fuera por la prensa, Zarfino ya había sido vendido. Va a parecer que me quiero ir y es todo lo contrario. Aquí estoy bien. Muy bien. No me quieran sacar de aquí, por favor», decía entre risas en una de sus respuestas.

El charrúa, que es uno de los capitantes del equipo, es más que un jugador para el Extremadura. A Zarfino le quedan ésta y otras dos temporadas más de contrato de azulgrana y, aunque su nombre ha estado en multitud de quinielas de otros equipos, incluso alguno de Primera, el club lo considera imprescindible para buscar el gran objetivo de la temporada. Eso sí, de cara al próximo año, retenerlo será más difícil.

Pero Zarfino sólo piensa en el presente de azulgrana y tiene ganas de vestirse de corto después de perderse por lesión los últimos dos encuentros ante Sporting y Alcorcón. El uruguayo sigue en proceso de recuperación de una lesión en el isquio, pero espera estar listo para el encuentro del jueves 16 ante el Girona.

«He visto bien al equipo en estos últimos dos partidos. Hemos pasado la racha negativa y ahora estamos sumando. La próxima semana jugamos jueves y domingo y tenemos que estar preparados. Jugar dos partidos tan seguidos también es atractivo y lindo para el jugador», decía ayer.

De lo que no se ha cortado ni un pelo Zarfino es de las polémicas actuaciones arbitrales que está sufriendo el Extremadura: «hay cosas que no me cuadran. Y lo digo con sinceridad. Cuando uno está dentro parece que lo ve de otra manera por las revoluciones que tiene, pero en estos dos partidos que lo he mirado desde fuera, hay cosas que pasan que son muy claras y no se entienden». El uruguayo dice que «no entendemos por qué en muchas de nuestras jugadas no miran el VAR y en otras de otros equipos sí lo miran». Y ha ido más allá al considera que el club debe dar un paso más en este tema: «creo que han hecho cosas, aunque públicamente no se haya dicho, pero tiene que hacer algo más dentro de lo legal y buscar lo mejor para nosotros. Si hacemos la vista gorda, los perjudicados seremos nosotros».

El club ha recurrido la segunda cartulina amarilla que vio Pinchi y espera que Competición se la quite y pueda jugar ante el Girona.

AMISTOSO / De otro lado, el Extremadura jugará un amistoso mañana en el Francisco de la Hera ante el Aceuchal, a partir de las 20.00 horas. El partido será de puertas abiertas. Las buenas relaciones entre ambos clubes y el parón liguero para ambos equipos, han propiciado este partido de entrenamiento.

Por otra parte, el club sigue negociando la posible venta de un paquete de acciones a un nuevo grupo inversor. En las últimas horas, las reuniones entre los propietarios del club se han multiplicado para ver los detalles de la venta, aunque la misma aún no ha cristalizado. El tiempo corre en contra para poder planificar la estrategia de fichajes para el mercado invernal.H