El Girona no se baja del autobús ante el Al-Qázeres

58 - Alter Enersun Al-Qázeres: Irene Lahuerta (5), Eleanna Christinaki (13), Fiona O’Dwyer (6), Vicky Llorente (0), Alexa Hart (10) -cinco inicial- Alexis Jones (0), Petra Zaplatova (14), Anna Pachurina (8), Isa Moreno (2), Sira Hisado (0).

83 - Spar Citylift Girona: Laia Palau (3), Sonja Vasic (21), Frida Eldebrink (14), María Pérez Araújo (6), Julia Reisingerova (10) -cinco inicial- Adeora Elonu (12), Cristina del Moral (0), Giedre Labuckiene (8), Julia Soler (2), Paola Ferrari (7).

Marcador por cuartos: 13-21, 28-41 (descanso), 42-62 y 58-83 (final).

Árbitros: Palomo Cañas, González Cuervo y González Banderas. Sin eliminadas.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de la Liga Femenina Endesa disputado en el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres a puerta cerrada.

Nadie, absolutamente nadie, esperaba que el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura diese la sorpresa ante el Spar Citylift Girona, que le barrió con cierta piedad y sin mucho esfuerzo del parquet del Multiusos (58-83). La noticia del fin de semana es que, tras los resultados que se han dado en esta jornada, el descenso matemático del conjunto de Jacinto Carbajal puede consumarse ya en la próxima, faltando todavía dos partidos por disputarse. El bajón en esta segunda vuelta, que se inició fuera de la zona de peligro, ha sido de órdago a la grande.

La combinación no es nada difícil para que el desenlace se ejecute finalmente. Con la Copa de la Reina de por medio, la liga no vuelve hasta la siguiente semana, cuando el Al-Qázeres visita al Durán Maquinaria Ensino en Lugo (12 de marzo). Será un partido duro --las gallegas están luchando por entrar en los ‘playoffs’-- que, si no se gana, dejará a expensas de lo que ocurra el sábado 13 entre el Pajariel Bembibre y el Quesos el Pastor Zamora. En caso de victoria del conjunto de El Bierzo --frente un colista ya descendido y que no se juega nada--, alcanzarlo ya será imposible suceda lo que suceda en las dos últimas jornadas. Triste, ¿verdad?

En una competición de liga regular, en la que juegan todos contra todos, es difícil discutir que el hipotético descenso sería justo. Eso sí: siempre quedará la duda de qué hubiera pasado si dos piezas determinantes como Merve Aydin y Mariella Fasoula no se hubiesen marchado de forma unilateral. Sus sustitutas no han estado a la misma altura, pese a que Petra Zaplatova fuese este domingo ante el Girona quizás la mejor con sus cuatro triples. La sensación general durante los 40 minutos fue que el destino estaba completamente escrito y que la única duda era la magnitud de la paliza a la vista de la diferencia de calidad de unas y otras.

EL MISTERIO JONES / No puede decirse tampoco que el Al-Qázeres saliese con mala actitud, al menos colectivamente. Siempre hay una excepción: llamó la atención que Alexis Jones no fuese titular, pero visto lo que sucedió luego no resultó tan extraño. La otrora estelar escolta norteamericana protagonizó una actuación deplorable en los 13 minutos en los que estuvo --solo físicamente-- sobre el parquet. En muy pocas ocasiones de su carrera se habrá ido para casa con cero puntos. Todo apunta a que tiene problemas en las rodillas que condicionan su rendimiento, aunque el club no ha dado explicación alguna al respecto. Tampoco fue el día de la habitualmente competitiva Vicky Llorente, que también dejó su casillero de anotación en un estruendoso blanco.

El tono de los cuatro cuartos resultó absolutamente monocorde. Cuando el Girona apretaba, se marchaba con facilidad; cuando aflojaba, el impulso del Al-Qázeres le permitía un acercamiento estéril, casi siempre coincidiendo con el intermitente acierto en el lanzamiento exterior de Zaplatova y Eleanna Christinaki.

La diferencia en el marcador fue creciendo el progresión casi matemática: 8 en el primer cuarto (13-21), 13 al descanso (28-41), 20 al final del tercer cuarto (42-62) y 25 al final (58-83). Quedaron detalles y/o alicientes, como el placer de ver jugar a la legendaria Laia Palau quizás por última vez en el Multiusos --se le perdona que fallase, solitaria, una bandeja-- y el reencuentro con Paola Ferrari y Alfred Julbe, otros dos nombres históricos que han participado en la ya larga aventura del baloncesto profesional en Cáceres. También pudieron saltar a la cancha dos canteranas locales como Sira Hisado y Isa Moreno, que hasta se fabricó una buena canasta.

Quedan dos semanas hasta la siguiente (y quizás fatídica) jornada. La situación no debe estar siendo fácil ahí dentro, tan pendiente todo de hilo deteriorado. Hay que seguir luchando, por supuesto, pero acabar bajando tarde o temprano --¿el covid lo impidió hace un año?-- es el destino natural de un proyecto que ahora es modesto. Hay que ir asumiéndolo.