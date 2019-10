Un gol cada 54 minutos, líder del líder

El líder del líder es un joven delantero vasco que prácticamente cada balón que toca lo convierte en gol. Gorka Santamaría Nos (Bilbao, 1995) lleva cinco tantos en cinco partidos con la camiseta del Club Deportivo Badajoz, habiendo jugado 270 minutos, por lo que tiene una media de un gol cada 54 minutos.

El futbolista que compartió vestuario con Iñaki Williams y Kepa en el filial del Athletic de Bilbao ha sido determinante en tres victorias en casa, debutando con gol decisivo a cinco minutos para el final ante el Sevilla Atlético (1-0) en la segunda jornada, otro que adelantaba a su equipo ante el Algeciras (2-1) en la cuarta y dos goles en dos minutos para sellar el triunfo y el liderato ante el Villarrobledo en la octava remontando un 1-2. Además, fuera marcó de penalti en Córdoba al minuto de juego. Sólo ha habido un partido en el que no ha dejado el balón en la red, en Cádiz (0-2).

«Estoy teniendo suerte de cara al gol, cada balón que toco suele ir siempre entre los tres palos y estoy trabajando para mejorar otros aspectos», declara con modestia el goleador blanquinegro para añadir que «sé que dentro del área me van a caer los balones, a veces entran, otras no y ahora hay que aprovechar la racha». Gorka lo está rematando todo. «Siempre me dicen que tengo un imán en esos balones dentro del área. Es un poco intuición, el compañero confía en que voy a estar ahí y los centros que están poniendo son muy buenos».

Dos goles en dos minutos

Del triunfo ante el Villarrobledo, explica que «estoy satisfecho porque se nos había puesto cuesta arriba el partido y pude hacer dos goles en dos minutos, que nos dio los tres puntos, que es lo más importante». El jugador elogia a sus compañeros por sus centros que define como «dos caramelos, uno de Álex Corredera y otro de Kike Pina, y antes del gol ya les había dicho tanto a los laterales como a los extremos que la pusieran al segundo palo que por ahí me iba a mover y sólo tuve que poner la cabeza...».

Del liderato, dice que «es algo que no nos tiene que descentrar. Estamos líderes en esta jornada y en la siguiente podemos estar segundos, terceros...Espero que sigamos en esa posición pero queda mucho, es un sprint de fondo y esto acaba de empezar».

Sobre el mal estado del césped, apuntó «si en una situación normal tienes que estar cien por cien concentrado en esos balones, porque en zona de tres cuartos hacia adelante la determinación tiene que ser lo más importante, si se te va el control la jugada se acaba, y hay que poner especial atención. Ante el Villarrobledo fue doble de concentración porque con la arena el bote del balón es diferente».

Y el domingo, a casa del UCAM Murcia, «un rival siempre muy peligroso. Querrán apretar. Vamos con toda la confianza del mundo a hacer un partido como el que hicimos en Córdoba, por ejemplo».