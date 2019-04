Un goleador adolescente

La magia de Brian Caballero (Calamonte, 2003) es notable en cualquier entrenamiento o partido. Desde pequeño destacó del resto de sus compañeros de equipo. Tanto, que Real Madrid, Sevilla o Córdoba pusieron los focos en él. Un talento precoz que el pasado domingo dejó huella en la Segunda División Extremeña.

Una llamada. El consentimiento de su entrenador, Alfonso Rodríguez. Y se produjo el debut de este talentoso calamonteño en una categoría absoluta, como es la Segunda División Extremeña, a sus 15 años. Tremendo.

La historia puede parecer corriente, pero quien la hace diferente es Brian. De poder pasar de puntillas en este duelo que enfrentó al Calamonte ‘B’ ante el Extremadura ‘C’, puso patas arriba el Municipal de Calamonte. «Fueron dos goles bonitos, la verdad», dice con humildad.

«En el primero me marché por la banda, tiré un par de paredes, me metieron un pase de tacón y la metí. En el segundo, me lanzaron un pase entre los centrales y se la piqué al portero», narra con naturalidad a sus 15 años. Humildad y trabajo, nada de purpurina.

Sentimiento y ocasiones

Con el 17 a la espalda. No es un dorsal mítico, pero lo convirtió en el más llamativo del encuentro. «Sentí mucha felicidad por el debut y tras marcar los dos goles me sentí muy alegre», narra el joven rabúo. Su padre también vistió la elástica del Calamonte hace años y ahora él sigue sus pasos.

Y es que el cadete de Alfonso Rodríguez, su entrenador, está imparable. «En ese partido convocaron a tres cadetes, Brian fue titular y los otros dos chicos tuvieron minutos en la segunda parte. Pero es que el sábado venían de jugar su partido de liga ante el Mérida ‘C’, Brian marcó cuatro goles», desvela el técnico.

Marca diferencias. «Por cualidades y progresión, Brian puede llegar hasta donde él se proponga. Ojalá alguien se fije en él. Está en una etapa perfecta para que le llegue una oportunidad», explica el entrenador. Ya hizo pruebas con Real Madrid o Sevilla, entre otros.

Personalidad y liderazgo

Todos los genios tienen la misma sonrisa. La de Brian se parece mucho a la de los talentosos de la pelota. Fuera del verde parece tímido, pero su personalidad es arrolladora. «Asumo la responsabilidad de ser, quizás, el mejor; pero también la asumo cuando falló», sentencia. Es la marca que tienen los elegidos: liderazgo.

En este sentido, su entrenador también sabe gestionar esto. «Él es el capitán, los compañeros saben lo que tienen y él sabe su rol. Es humilde, pero cuando tiene que tirar del carro lo hace sin problema alguno», asegura Rodríguez.

Y es que un doblete con 15 años en una categoría absoluta no se marcan todos los días. «Mi padre estaba muy contento, me dijo que tenía que venir más veces para foguearme y seguir demostrando cosas», apunta Brian. Sonríe, se despide y se va. Fugaz, pero intenso. Puro talento.