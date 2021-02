Los goles de Fernando Pino y David López dan tranquilidad al Coria

2-Coria: Álex; Carlos García, Aparicio, Deme (Giráldez, 84´), Carlao, Pino (Jesús, 84´), Chema (Pablo, 84´), Álvaro, , Iván (Alejandro, 53´), Ismael (Dani, 68´) y David López. (7);

0-Lobón: Jorge; Redondo (Jorge, 60´), Manu (Piedehierro, 46´), Serrano (Félix, 68´), Pedro, Gragera (Marcos, 76´), Navia, Fran, Cristian, Álex Balsera (Jaime, 68´) y Andrey.

Goles: 1-0 (12´): Pino. 2-0 (68´): David López.

Árbitro: Quijada Alcón. Amarillas amarillas a Álvaro (2, expulsado en el 52) y Carlao; y a los visitantes Álex Balsera, Redondo, Navia (2, roja en el 70), Fran y Piedehierro.

Incidencias: Partido del subgrupo 1 de la Tercera extremeña. Hubo público en La Isla.

El Coria sumó una victoria trabajada (2-0), gracias a las dianas de Pino y David López, ante un Lobón que no perdió la cara en ningún momento del choque y que se mostró sólido atrás. El partido se endureció en la segunda mitad, con una expulsión en cada uno de los conjuntos, lo que propició que se produjeran constantes parones.

Los pupilos de Rai Rosa se presentaban al encuentro con la intención de sumar los tres puntos para no perder de vista al líder, el Montijo. Por ese motivo saltaron al césped enérgicos y buscando la portería rival con asiduidad, por mediación de balones largos que finalmente no encontraban rematador. En una de esas, llegaría el primero de la tarde tras una gran incursión de Pino en el área donde, de cabeza, batió a Jorge.

Gran arranque local que no tendrían un camino de rosas en lo que quedaba de partido, ya que el Lobón presionaba arriba e impedía jugar con comodidad a un Coria que le costaba. Pese a ello, el cuadro celeste no perdió la fe y siguió buscando el segundo de la tranquilidad que casi lo logró en el 40 con un lanzamiento al palo: gran combinación que aprovecha David López para crear una muy buena ocasión de gol. Finalizó la primera parte con un Coria que quería pero que no podía, ya que tenía en frente a un Lobón que no había generado peligro real, pero que en más de una ocasión puso los nervios en el cuerpo del rival con su presión alta.

Tras la reanudación se vivió el mismo guión, con el Coria llevando el control del juego, pero que bien pronto se toparía con un obstáculo que le condicionaría en lo que restaba de partido. Álvaro vio la segunda amarilla, ambas muy discutidas.En ese momento Rai Rosa cambió el esquema y dio entrada a Alejandro, pero lo que se vio a continuación fue una continua muestra de amarillas por parte del colegiado, en un partido que se fue endureciendo.

Los nervios se apoderaban de La Isla, pero la euforia local llegó a falta de 20 minutos con un golazo de David López ajustado al palo, y que sorprendió a Jorge, para hacer el 2-0 de la tranquilidad. Minutos más tarde el colegiado expulsó por doble amarilla a Navia, lo que ya fue el golpe definitivo para el Lobón y sus esperanzas de igualar el marcador.