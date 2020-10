El Badajoz asalta el Francisco de la Hera y mete la directa. En el duelo cumbre entre favoritos del grupo V, el Badajoz golpeó al Extremadura en el mentón (0-1) y lo deja aturdido en la tabla, superándolo en seis puntos en las primeras tres jornadas, aunque es cierto que con una fecha menos para el Extremadura. Eso sí, el triunfo blanquinegro en Almendralejo es todo un golpe de efecto. Ganó con acierto, orden y madurez, desquiciando a un Extremadura nervioso, precipitado y, por momentos, carente de personalidad, como después confesaría su técnico en sala de prensa.

La crisis del covid-19 dejó a algunos protagonistas fuera de combate como Fran Cruz y Sebas Coris en el Extremadura, y Kike Royo en el Badajoz. En el fondo de armario, el Badajoz está bastante más abrigado que el Extremadura. Y eso se notó.

El partido tuvo tensión y electricidad durante los 90 minutos, pero el timón fue cambiando de manos constantemente. El primer tramo de encuentro fue para el Extremadura, decidido a imponer su fútbol en casa. Con Nico Hidalgo por la derecha entrando como un cuchillo, los primeros acercamientos fueron azulgranas con disparos de Nando Copete y Saúl González por encima del travesaño. Pero el Extremadura tuvo un contratiempo importante a los 15 minutos: la lesión de Sergio Gil. El zaragozano dejó huérfano de criterio el centro del campo azulgrana y ahí, Corredera, Sergi Maestre y Otegui bailaron al son que quería Fernando Estévez desde su banquillo.

Alex Corredera, una joya para la categoría, fue cambiando la temperatura del partido conforme fue entrando en juego. En un robo de balón blanquinegro en tres cuartos, Dani Fernández entra como una exhalación por banda derecha y sirve un caramelo al desmarque de Gorka Santamaría, que se movió como pez en el agua entre centrales para ganar la posición y remachar la portería de Casto. Un gol soberbio.

El gol asentó los planes del Badajoz en el partido, siempre más seguro de sí mismo que su rival. Clemente, con una buena maniobra por la derecha, pudo aumentar diferencias con un chut de izquierdas que Casto repelió al larguero. Y después, Corredera, quitó astillas a la base del palo con un disparo desde la frontal. El Extremadura, tras el gol blanquinegro, nada de nada, con un juego opaco y ofuscado en ataque.

REACCIÓN // Con Nico Hidalgo como mejor hombre, el Extremadura se lanzó a por el empate en la segunda parte. Manuel quitó a Owona y metió a Pastrana, quemando las pocas naves que tenía en el banquillo.

Al poco de reanudarse la contienda, la jugada más polémica. Un saque de falta de Kike Márquez lo remató Saúl a la red, pero el auxiliar decretó un polémico fuera de juego que las cámaras de televisión no dejaron claro. Poco después, el Extremadura volvería a pedir un penalti por posibles manos de un central del Badajoz en un intento de despeje.

El Extremadura, mucho más desmelenado, se fue con todo arriba. Pastrana estuvo a punto de empatar con un zurdazo que obligó a Saldaña a meter una buena mano. Y, más tarde, fue Nando Copete el que rozó el gol con una jugada individual que atrapó seguro Saldaña.

El Badajoz sufrió más de lo esperado en los últimos minutos porque se olvidó de atacar y sólo pensó en defender la renta. El Extremadura le auchilló por todos lados, pero no está fino en el acierto y sigue sin tener constancia y brillantez en los momentos decisivos de partido.

El Badajoz se zampa tres puntos de puro oro en Almendralejo y deja al Extremadura con muchas dudas. Le pegatina de favorito, ahora, es claramente de color blanquinegra.

LA FICHA:

Extremadura: Casto; Saúl, Owona (Pastrana, minuto 46), Dani Pérz, Jilmar, Sergio Gil (Lele, minuto 15), Toribio, Nando Copete, Kike Márquez, Nico Hidalgo y Rubén Mesa (Viera, min.70).

Badajoz: Saldaña; Dani Fernández, Tomás, César Morgado, Pablo Vázquez, Corredera, Sergi Maestre, (Forgás, min.75), Gorka Santamaría (Aquino, min.64), Otegui (Barri, min.64), Alayeto (Concha, min.57), Clemente (Adilson, min.75).

Gol: 0-1 Goka Santamaría, min.22.

Árbitro: Román Román (Castilla y León). Mostró tarjetas amarillas a los visitantes Sergi Maestre.

Incidencias: Encuentro del grupo V de Segunda División B disputado en el estadio Francisco de la Hera sin la presencia de público.

VESTUARIOS:

La sala de prensa post partido no dejó indiferente a nadie. Y menos a los seguidores del Extremadura, poco acostumbrados a ver un Manuel Mosquera tan crítico con su equipo. «Fuimos peores que el Badajoz. Hemos desaprovechado la primera parte por falta de criterio y personalidad. Hay que ser muy críticos. No soy capaz de decirle a estos jugadores que no tengan presión. Tienen calidad para jugar bien, pero no entiendo qué les está ocurriendo. Estoy enfadado y molesto con lo que he visto». El entrenador gallego dijo que no piensa rescatar nada de este partido ni poner ningún tipo de excusas a la derrota.

Fernando Estévez, técnico del Badajoz, se mostró feliz por la victoria, pero dijo que su equipo tiene que aprender a jugar mejor los últimos minutos de partido «porque nos han podido empatar». Para el preparador blanquinegro, que lleva dos victorias en dos partidos, su equipo fue mejor que el Extremadura durante dos tercios de partido y supo interceptar bien a un rival llamado a estar entre los mejores.