Gómez Noya: Tener una medalla olímpica me hace ir a Tokio con mucha tranquilidad

El triatleta Javier Gómez Noya afronta la parte decisiva de su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio con un optimismo y una confianza absoluta en sus posibilidades, decidido a pelear por la medalla de oro que se le ha escapado en Pekín-2008, donde finalizó cuarto, y en los Juegos de Londres, donde se colgó la plata, y por la que no pudo competir en Rio 2016 por una caída en bicicleta en la que se fracturó el brazo. “En mis planes no entra que la carrera no salga bien, sólo pienso en las medallas”, aseguró el deportista gallego, una de las firmes apuestas de podio con las que contará el equipo español en la cita olímpica

A punto de cumplir los 38 años (los celebra este jueves), Gómez Noya considera que su experiencia será un factor fundamental en la carrera programada para el 26 de julio, que se prevé en unas condiciones de calor, humedad y temperatura de agua extremas. "Saber que tengo una medalla olímpica me hace afrontarlo muy tranquilo. En Pekín, que venía de dominar ese año, sentía mucha más presión y no tenía la experiencia para gestionarla", admitió el triatleta ferrolano en la inauguración del Work Café de Vigo del Santander, entidad bancaria de la que es embajador.

A pesar de la pandemia y de la suspensión de competiciones, Gómez Noya asegura que ha mantenido su programa de entrenamiento y desveló que tiene previsto realizar en este próximo mes de abril una primera concentración en Cozumel (México) donde habrá condiciones muy similares a las que se encontrará en la prueba de Tokio.

Más experiencia

“Ya he competido en Cozumel, es un lugar tranquilo del Caribe, con mucho calor y humedad. Haremos una primera concentración allí en abril, y en función de cómo resulte la idea es repetirla antes de los Juegos”, desveló Gómez Noya, que recordó que la temperatura en la prueba test que se hizo en el 2019 fue de 29/ 30 grados, un par o tres más que lo que puede encontrarse en una piscina climatizada. También compartió su intención de realizar algunos entrenamientos en agua con traje de neopreno para simular la sensación de calor que puede encontrar en la competición olímpica.

"Tokio lo afronto con más experiencia, pero también con más años. La parte positiva es la experiencia y la negativa, los años de más. Pero me estoy encontrando bien. Con tan pocas competiciones, lo que tenemos experiencia no notaremos tanto esa falta de carreras”, remarcó. “He visto que soy capaz de llegar a mis mejores niveles, aunque no como antes. Con 25 o 26 años recuperaba muy rápido. Ahora necesito ir de forma más progresiva”, señaló el cinco veces campeón del mundo, que considera que las dos pruebas de las Series Mundiales que se celebrarán en Yokohama (15 y 16 de mayo) y Leeds (5 y 6 de junio ) pueden ser un buen test para ponerse a prueba antes de la cita olímpica.

Opciones españolas

Acerca del triatlón de los Juegos, está convencido de que será una edición más abierta que las anteriores. ”A diferencia de otros Juegos, que los Brownlee y yo éramos claros dominadores, en este caso está mucho más abierto", explicó el atleta gallego, para apuntar que ve muchas posibilidades de que alguno de los tres representantes españoles, tanto Mario Mola como Fernando Alarza y él mismo, puedan pelear por el podio. "No es ninguna locura. Todos tenemos podios en nuestro palmarés”, dijo Gómez Noya, que apunta también al francés Vincent Luis o los noruegos Kristian Blummenfelt y Gustav Iden como algunos de los candidatos a la victoria. “Estoy viendo a muchos jóvenes hacer unas marcazas ahora mismo, y lo importante es estar bien cuando hay que estar bien. Yo también cometí ese error en Pekín, recuerdo ganarlo absolutamente todo en los meses de marzo y abril. Ahí crees que tu forma aún puede mejorar pero luego ves que no, que aparecen los problemas, las lesiones”.

En el acto del Santander, Gómez Noya dejó claro que no se plantea Tokio como su despedida de la alta competición, sea cual sea el resultado. “Podría cerrar el ciclo en la distancia olímpica, pero no tengo pensado retirarme después de Tokio. Espero seguir, en larga distancia o donde sea, varios años más. Hemos visto el rendimiento de deportistas con más de 40 años en ciclismo y otros deportes de resistencia. Pero tampoco descarto cien por cien Paris 2024", remachó.