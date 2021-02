Gonzalo: "Si ganamos al Mérida se verán las cosas de otra manera"

La contundente derrota sufrida por el Deportivo Don Benito en el derbi de Villanueva de la Serena (3-0) escoció notablemente en los rojiblancos, según asumen.

Sin embargo, y a estas alturas de la temporada, en el Don Benito han hecho piña para levantar el ánimo cuanto antes y afrontar con buenas perspectivas las cuatro finales que quedan. Esa es la opinión del capitán del conjunto calabazón, Gonzalo Barroso. «Nuestro partido contra el Villanovense fue desastroso, malo; estuvimos a su merced y no se puede jugar así, pero no hay tiempo para bajar la cabeza, sino que hay que seguir levantando la cabeza cuanto antes».

El Mérida visita este sábado el Vicente Sanz y el capitán lo tiene claro. «Una derrota en el derbi no te hundía, al igual que una victoria tampoco te subía demasiado. Viene el Mérida y tenemos que subir al tren de arriba para que no se nos vaya. La semana pasada estábamos igualados a puntos con el segundo y ahora estamos a solo tres puntos. Si ganamos este sábado al Mérida, las cosas se verán de otra manera».

Mérida y Socuéllamos en casa y Melilla y Villarrubia fuera son los partidos que quedan. «Son cuatro finales y para afrontarlas hay que aprender de los errores del derbi para no volverlos a repetir», puntualiza Gonzalo.