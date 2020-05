Una grabación contradice a Michael Jordan: vetó a Isiah Thomas para el 'Dream Team'

La exestrella de la NBA Michael Jordan vetó a Isiah Thomas en la composición del histórico 'Dream Team' estadounidense que arrasó en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, según ha confirmado una antigua entrevista al escolta de Chicago Bulls que acaba de salir a la luz y que contradice su versión en el 'El último baile'.

El periodista Jack McCallum, autor del libro 'Dream Team' que repasa la historia de aquel equipo, ha hecho pública en su podcast 'Dream Team, las grabaciones' un audio de Jordan en el que reconoce su veto al entonces jugador de Detroit Pistons. Lo hace recordando una conversación con Rod Thorn, ejecutivo de la NBA e integrante del comité de selección.

"Rod Thorn me llamó y le dije: 'Rod, no jugaré si Isiah Thomas está en el equipo'. Y Thorn me dijo: '¿Sabes qué? Chuck (Daly, seleccionador) no quiere a Isiah, así que Isiah no va a ser parte del equipo'", se escucha decir a Jordan en aquella entrevista realizada en el 2011.

Mala relación

El documento sonoro confirma uno de los viejos rumores sobre el 'Dream Team', surgido de que Jordan detestaba a Thomas, como siempre ha dicho públicamente. La mala relación entre ambos se fraguó en las finales de la Conferencia Este de 1991, cuando los Pistons abandonaron la pista antes de que acabara el último partido y sin estrechar la mano de los Bulls, que salieron victoriosos de aquella eliminatoria.

En 'The Last Dance', la serie documental que repasa la historia de los Bulls de Jordan, este negó que vetara a Thomas. "No importa cuánto lo odie, respeto su juego. Se ha insinuado que me preguntaron por él, pero yo nunca dije su nombre", aseguró 'Air'. "No sé qué pasó con ese proceso. Cumplí con los criterios para ser seleccionado, pero no lo fui", contestó por su parte el exjugador de los Pistons.