Guadalupe Porras rompe barreras

Con 16 años empezó en el arbitraje y tras ir superando etapas (un año en Tercera, ocho en Segunda B, dos en Segunda), Guadalupe Porras Ayuso (Badajoz, 1987) ejercerá la próxima temporada de árbitra asistente en Primera División. La extremeña hace historia, ya que será la primera mujer en debutar en la máxima categoría del fútbol español.

Antes que la pacense había estado Marisa Villa, actual responsable de arbitraje femenino del Comité Técnico de Árbitros (CTA), pero no llegó a debutar por los requisitos físicos. Fue en el 2007. Guadalupe Porras ha roto ahora esa barrera después de una carrera fulgurante. Siempre ha sido una de esas mujeres que luchan por abrirse camino en ámbitos donde la presencia del hombre era mayoritaria. Jugó al fútbol, arbitra desde los 16 años, luego estuvo en el ejército, es hija de padre militar, y ahora está acabando la carrera de Magisterio.

«Estoy muy contenta, en una nube. Todos soñamos con estar en Primera División y después de mucho trabajo lo he conseguido. Aún no me lo creo», afirmó la extremeña en un comunicado de la Federación Española de Fútbol.

SU TRAYECTORIA / Antes de decantarse definitivamente por la faceta arbitral, la pacense probó como futbolista, llegando a competir a nivel nacional y disputando varios campeonatos con la selección extremeña femenina. Guadalupe Porras pertenece al Comité Extremeño de Árbitros desde septiembre del 2003. Tras una sola temporada arbitrando en Primera Regional, en 2006 consiguió el ascenso a Regional Preferente, donde permaneció dos.

En el 2008 formaba parte del cuerpo específico de asistentes de Tercera División, donde solo estuvo una campaña. Con 22 años se convirtió en la primera mujer extremeña que alcanzó una categoría nacional por encima de la Tercera División al conseguir el ascenso a Segunda B, donde estuvo ocho temporadas.

«Una mujer tiene cabida en cualquier mundo, con esfuerzo e ilusión se consigue todo», dijo Guadalupe Porras cuando peleaba por convertirse en árbitro internacional. Su excelente preparación física le permitió conseguirlo a finales del 2013.

En el 2017 ascendió a Segunda División y desde entonces compagina sus actuaciones en la categoría de plata con otras designaciones en categoría femenina, tanto en Primera como a nivel internacional en partidos de selecciones y todo tipo de competiciones continentales. «A partir de la próxima temporada, su presencia en la mejor liga del mundo hará que su figura cobre una nueva dimensión, simbolizando un paso de gigante para el arbitraje femenino español», señala la Federación Extremeña en su web, donde recuerda que Guadalupe Porras ha conseguido así la recompensa definitiva a una trayectoria arbitral marcada por el talento y la constancia.

otra extRemeña EN LA ÉLITE / Rompiendo barreras, aunque en su caso en el baloncesto, hay otra extremeña, Esperanza Mendoza (Cáceres, 25 de diciembre de 1983), que es la única árbitra en la Liga Endesa y que estos días está dirigiendo partidos en el Eurobasket femenino que se disputa en Serbia y Letonia. Cacereña y pacense son las únicas mujeres en la élite del arbitraje español.

En la máxima categoría del fútbol Guadalupe Porras se unirá al dombenitense Jesús Gil Manzano y al también asistente Angel Nevado Rodríguez. Ambos, como la pacense, son internacionales.

El Comité Técnico de Árbitros también confirmó ayer el ascenso a Segunda B de Marta Huerta de Aza, del colegio tinerfeño, que será la colegiada con más categoría en el fútbol masculino.

DELFA RAMOS, A SEGUNDA B / La de Guadalupe Porras no ha sido la única buena noticia para el arbitraje extremeño, que la próxima temporada tendrá un representante más en Segunda División B, categoría a la que ha ascendido Jesús Delfa Ramos. Hasta ahora era, según explica la Federación Extremeña de Fútbol, uno de los árbitros más experimentados en Tercera División y, tras varios intentos consecutivos, al final ha conseguido el objetivo de subir a la categoría de bronce del fútbol nacional. La territorial extremeña felicitó a ambos «con toda efusividad» por estos «importantísimos» logros para el arbitraje extremeño.