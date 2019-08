Una guerrera en el kárate y en la vida

«Nunca he tenido buena suerte. Casi siempre he entrenado sola porque se puede decir que no me hacían mucho caso. Realmente, hasta hace prácticamente tres años no he tenido a nadie que me llevara de la mano». Son palabras de Nuria Escudero Solís (Mérida, 1994), que acaba de obtener el oro en el Campeonato de España de Kárate, en la categoría por grupos con el equipo Kárate Ciudad de Roma de Madrid.

Desde los 12 años la emeritense ha dedicado todos sus esfuerzos para lograr convertirse en una gran karateca y, aunque no ha sido fácil, hoy puede decir que lo ha conseguido. «Este deporte no me llamó la atención hasta que mi hermana se apuntó. Un día fui a probar con ella y me encantó. Además yo estaba con personas más mayores y eso me motivaba más».

La joven ya acumula una larga lista de triunfos en su trayectoria profesional: bronce nacional, bronce en el Campeonato Universitario de España, séptima posición en el Campeonato del Mundo y bronce en la XVI Copa Internacional de España, entre otros. Y el entrenador que la ha guiado en todo este camino es nada más y nada menos que el esfuerzo y la pasión, pues ella ha llevado a cabo su preparación por cuenta propia la mayor parte de su vida. «Me grababa y comparaba mis videos con los de personas que estaban en la élite».

Ambiciosa y luchadora, dos palabras que la definen muy bien, pero no solo en lo deportivo. También en el ámbito académico. «La verdad que es difícil compaginar todo, estudio cuando puedo y cuando tengo prácticas y exámenes viajo a Badajoz». Y es que hace dos años terminó la carrera de Farmacia en Madrid, donde vive, y comenzó el doctorado en Tecnología Farmacéutica. Pero como a esta deportista no hay nada que le llame más la atención que un buen reto, por si no era suficiente tener que compaginar un entrenamiento de seis horas de media al día con un doctorado, el año pasado tras volver a presentarse a selectividad con muy buenos resultados, comenzó la carrera de Medicina, su otra «pasión», en Badajoz.

Frente a las adversidades

«Una lesión, o te para o te hace más fuerte». El momento más duro de su carrera y aquel que «marcó su vida» lo vivió hace unos años, cuando sufrió una lesión de tobillo por la que tuvo que pasar por el quirófano. Pero esto no fue lo más grave de la situación, que ya de por sí se veía complicada. Lo peor de todo vino cuando el médico le comunicó que «no tenía solución». Su dolor era psicológico y debía dejar el kárate. Ella se negó a creerlo, sabía que había algo y que no era cosa de su cabeza. Y no se equivocaba. «Di con un doctor que salvó toda mi carrera deportiva. En el momento en el que me examinó, supo que lo que realmente tenía era una úlcera», confiesa.

Pero más reciente es la lesión que la karateca arrastra desde hace dos campañas en el tendón del isquio de la pierna derecha, de la que no ha terminado de recuperarse del todo. Algo que le ha dificultado el camino, pero no le ha impedido seguir alcanzando buenos resultados, cerrando esta temporada con muy buen sabor de boca. Y es que tras estar muchos meses sin poder competir, Escudero se muestra, «muy positiva y satisfecha con lo obtenido».

Así, superando todas las piedras que le ha puesto la vida, sigue su camino de ascenso, teniendo los objetivos para el año que viene muy claros: conseguir medalla en el campeonato de España y mejorar su resultado a nivel internacional. Una guerrera que conseguirá todo lo que se proponga y que manda un mensaje para que, como ella, nadie renuncie a su sueño: «Quiero decirle a todo el mundo que luche por lo que desean y no se rindan, aunque le digan que no pueden hacerlo».