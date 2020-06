La guía de la mini Liga

El próximo miércoles es el día del regreso. Después de tres meses de parón obligado por la crisis sanitaria generada por el covid-19, el balón volverá a rodar tanto en Primera como en Segunda División. Será un maratón sin precedentes hasta el 19 de julio, mes en el que se disputarán las fases de ascenso exprés a Segunda, Segunda B y Tercera. Abróchense los cinturones por el fútbol por fin está de vuelta.

Regreso sin público y con nuevos escenarios

En el nuevo contexto marcado por el covid-19 no hay hueco para las aficiones. Al menos, de momento. Hace unas semanas parecía imposible que algún partido del tramo final del campeonato pudiera desarrollarse con público. Ahora no hay que descartarlo por completo. Las dos o tres primeras jornadas se disputarán a puerta cerrada con seguridad, pero a partir del 22 de junio todos los territorios estarían en la fase 3, las comunidades autónomas tendrían las competencias y no es utópico que se permita la asistencia ocupando el 30% del aforo. El Ministerio de Sanidad está tratando el asunto con las federaciones, las ligas y el CSD en busca de una respuesta homogénea. Otra novedad sustancial radica en el estreno de escenario de dos equipos: el Madrid y el Levante, que lograron el permiso de la federación y de la Liga para cambiar el Bernabéu por el estadio Di Stéfano y el Ciutat de València por el campo de La Nucia (Alicante). Ambos justificaron el traslado por las obras en sus instalaciones originales.

El calor irrumpe con pausas para la hidratación

La Liga vivirá su desenlace en unas fechas que suelen destinarse a las vacaciones de los futbolistas o a la celebración de las grandes competiciones de selecciones. El próximo viernes debían inaugurarse la Eurocopa en Roma y la Copa América en Buenos Aires, ambas pospuestas al 2021.

En España supone un desafíO acumular tanta actividad física en días calurosos. Ese factor condiciona los horarios, tal y como puede verse en el programa de las dos primeras jornadas, en las que cada partido va acompañado de un histórico de temperaturas y de las previsiones. Los choques contarán con pausas para la hidratación (entre dos y cuatro) y se disputarán a partir de las 19.30 horas, con la opción de jugar antes en el norte (17.00). En la primera jornada habrá dos partidos a las 14.00, pero será ocasional. Al mínimo repunte térmico se trasladará todo a horarios de tarde-noche. La situación es extrema en lugares como Sevilla, con una media de 27,8º en julio (el mes más cálido) y una temperatura máxima media de 36,2º.

Convocatorias de 23y 5 cambios en 3 turnos

La increíble acumulación de partidos en junio y julio llevó a la International Board a aprobar una medida para descargar de minutaje a los jugadores y ofrecer más alternativas a los técnicos. Hay que tener en cuenta que un titular indiscutible podría acumular en sus piernas más de 1.000 minutos de juego en cinco semanas, una salvajada si se tiene en cuenta que los equipos llevan tres meses sin disputar ni siquiera un amistoso. La FIFA permite realizar cinco cambios por choque en tres turnos sin contar el descanso y las convocatorias pasan de 18 a 23 jugadores.

En la Liga alemana la mayoría de técnicos está agotando el cupo de jugadores de refresco. La novedad se ha analizado desde diferentes prismas en la Liga. Mientras Quique Setién, por ejemplo, considera que perjudicará a los equipos poderosos porque los débiles tendrán más argumentos físicos para resistir hasta el final, Abelardo piensa que beneficia «clarísimamente» a los grandes al tener mejores plantillas. En todo caso, el repóquer de cambios y la necesidad de rotar otorgará un papel más trascendental a los estrategas.

Las lesiones amenazan, pero vuelven estrellas

Con partidos cada día y un descanso mínimo garantizado de solo 72 horas entre cada encuentro es normal que la preparación física se convierta en la gran obsesión de este retorno a la competición. Durante estos días, por ejemplo, la zozobra se ha apoderado de más de un culé al escuchar los problemas físicos de Messi. Cualquier molestia adquiere un papel relevante en un calendario tan comprimido. Una simple lesión de dos semanas puede suponer perderse cuatro partidos teniendo en cuenta que las 11 jornadas restantes se ventilarán en seis fines de semana y cinco citas intersemanales.

Alemania vuelve a ser el referente y espejo. Para lo bueno y para lo malo. La vuelta del fútbol en el campeonato germano se saldó con ocho lesionados en los seis primeros partidos. Es el precio a pagar por más de dos meses en cuarentena y un retorno pautado sin entrenamientos convencionales. El parón, al menos, sí ha permitido la recuperación de varias estrellas de la Liga, como el azulgrana Luis Suárez y el madridista Hazard, que esperan tener protagonismo en la resolución del torneo. «El riesgo es elevado. El aislamiento deja secuelas en los futbolistas», avisó Oliver Schmidtlein, exfisio del Bayern y la selección alemana.

Los jugadores ganan y evitan concentrarse

El regreso escalonado fue recogido en un protocolo estricto que tenía como punto más conflictivo la obligatoriedad de las concentraciones. La medida enfureció a los futbolistas, que llegaron a catalogarla de «inconstitucional».

La rapidez de la desescalada y los buenos resultados en los test ha permitido a las plantillas eludir esa recomendación, pero no faltaron episodios conflictivos como la reunión de cuatro jugadores del Sevilla con sus novias y amigos en un ejemplo evidente de irresponsabilidad. Banega, Ocampos, De Jong y el Mudo Vázquez pidieron disculpas y dieron negativo en los test, lo que enfrió la polémica. Por lo demás, existen nuevas medidas higiénicas que tienen que respetarse en el retorno. Por ejemplo, los jugadores deben cambiar su equipación por completo en el descanso de los partidos y depositar la usada en cubos de ropa especiales. También han de desinfectarse las manos cada vez que entren y salgan del terreno de juego, usar mascarillas en los banquillos, evitar los saludos al inicio y final del partido, y suprimir los abrazos efusivos en las celebraciones de los goles.

El Var sigue y llegan los test para los árbitros

En la nueva Liga no faltará el VAR. Aunque la International Football Association Board había dado permiso para suprimir la tecnología si así lo deseaban las federaciones, el VAR llegó para quedarse en España. «Ni se nos pasa por la cabeza eliminarlo. No cambiaremos el reglamento, creemos que se debe acabar la competición con las mismas reglas que comenzó», aseguró Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros.

Así como los jugadores cuentan con sus protocolos también los colegiados siguen un plan específico que incluye un test 48 horas antes de cada duelo y tomas de temperatura al acceder al estadio y a la sala de operaciones de Las Rozas, que ya fue desinfectada. «Si no dan negativo no podrán salir de casa. Quienes estén en la revisión de imágenes también tendrán que pasar controles», remarcó Velasco Carballo. Cada árbitro cuenta con sus auriculares y mandos de control propio. También se han priorizado los desplazamientos en vehículo privado y habrá una lista de colegiados de reserva por si surge algún contagio inesperado. .H