Guille, el coleccionista de medallas

Guillermo Gracia no para de sonreír. En su hábitat natural, la piscina climatizada de El Perú Cáceres Wellness, mira una pantalla de televisión donde salen imágenes suyas en un montaje casero que le han hecho sus compañeros de natación. Y la sonrisa crece aún más. A sus espaldas, un enorme cuadro donde aparece él mismo a tamaño natural y la larga lista de éxitos que acumula con solo 15 años: 19 medallas (14 de oro, cuatro de plata y una de bronce), la mayoría de ellas acompañadas de récord de España. Las nueve últimas, con las que después posará, las acaba de conquistar en Australia, en el Campeonato del Mundo INAS (Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual), donde ha rendido a un nivel «altísimo», apunta José Ángel Tena, su entrenador.

Guille volvió de Australia, donde se ha celebrado el Mundial INAS, el lunes. En el aeropuerto de Madrid le esperaban sus padres, abuelos y compañeros del colegio. Se emocionó, reconoce. El martes estuvo en la piscina, «aunque solo para chapotear». Pero ayer mismo volvió a su rutina habitual de dos horas de entrenamiento diario. No se puede parar si quiere alcanzar su meta: «Mi próximo reto es ir a unas paralimpiadas», dice claramente. No podrá ser en Tokio 2020. «Y no porque no tenga el nivel para participar, sino porque su clase funcional no está todavía dentro de las paralimpiadas», explica su entrenador, seguro de que Guille ha demostrado tener la capacidad suficiente y que en próximas citas olímpicas habrá más oportunidades. Solo tiene 15 años.

En Australia se ha consolidado como una «pieza fundamental de la selección española», relata Tena. Destaca también su capacidad de adaptación, «incluso mejor que su entrenador», dice entre risas.

En el Mundial INAS ha vivido este joven cacereño con Síndrome de Down una intensa semana de competición. «Nos levantábamos a las 5.30 y estábamos todo el día en la piscina». Por las mañanas le costaba más, pero por las tardes Guille desplegaba todo su potencial. Y lo ha demostrado con medallas y cumpliendo lo que había prometido 20 días atrás: que conseguiría cinco medallas en las siete pruebas individuales en las que competiría. Especial fue la de 200 estilos, el primer oro, que se decidió en los últimos metros. «Fue muy difícil», decía ayer Guillermo, que por la mañana recibió un homenaje de su club, El Perú Cáceres Wellness, y por la tarde acudió a una recepción en el ayuntamiento con el alcalde Luis Salaya. Y puede que no sea la última.