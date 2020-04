Guille Gracia: «Merece la pena parar»

Me fastidia la suspensión de los campeonatos y el confinamiento, pero creo que merece la pena». El nadador cacereño Guillermo Gracia, de El Perú Cáceres Wellness, que maravilló al mundo entero en el mes de octubre pasado cuando logró seis medallas de oro, dos de plata y una de bronce en el Campeonato del Mundo para Personas con Discapacidad Intelectual INAS, asegura que le «fastidia» la suspensión de los diferentes eventos en los que tenía previsto participar en 2020, pero al mismo tiempo aduce que «creo que merece la pena, las cifras de contagios y muertes van bajando».

Guillermo (Cáceres, febrero de 2004), se encontraba ultimando el proceso de preparación para sus inminentes compromisos nacionales e internacionales, Campeonato de España FEDDI en Torrevieja y por Comunidades Autónomas en Madrid (marzo); Campeonato de España Absoluto por Clubes en Lloret de Mar (Gerona, junio) y Campenato de Europa VIRTUS (junio), cuando el Gobierno español decretó el Estado de Alarma por la pandemia del Covid-19.

Desde ese momento, el nadador cacereño, que estudia en Las Carmelitas, sigue una estricta rutina diaria en la que el trabajo académico (mañana) y el deportivo (tarde) centran la mayor parte de una jornada en la que también encuentran acomodo sus ratos de ocio, en los que comparte juegos con sus hermanos Mauro y Fabio, así como también le gusta «jugar un rato con la ‘play’ y ver partidos del Real Madrid».

EL MÉTODO / Las pautas del trabajo deportivo son coordinadas por su entrenador, José Ángel Tena, por medio de whatsapp y de un aplicación de su propio club, ‘El Perú’, que divide los entrenamientos en sesiones de fuerza, técnicas de natación en seco y trabajo de cardio.

En cuanto a su dieta, el sexacampeón del mundo no sigue una planificación estricta, pero su madre, Lorena, asegura que come «muy sano», que no ha cogido «ni un kilogramo de peso» en este tiempo de confinamiento, «y eso que hay que hay una cosa que le pierde, la pechuga de pollo empanada con buen pan blanco». El laureado deportista afirma que se encuentra con mejor estado anímico ahora que al comienzo del parón, «y es que me producía frustración no poder asistir a los campeonatos de marzo, después de tantos meses de trabajo».

«Pero ahora lo veo todo desde un punto de vista más positivo, primero porque las cifras de muertos y contagios van bajando, y segundo porque así tengo posibilidad de pasar más tiempo con mis hermanos y padres, aunque echo de menos a mis abuelos, mis compañeros de clase y mis amigos de El Perú», añade el nador cacereño.

Cuando todavía se tienen ciertas dudas sobre el calendario de ‘desescalada’ del Estado de Alarma, el laureado deportista extremeño asegura que una buena receta para que el tiempo de encierro en el hogar discurra de una forma menos soporífera y tediosa «es hacer deporte como se pueda en casa y estar contentos, no sirve de nada enfadarse», apostilla Guille Gracia, un campeón que no pierde la calma.