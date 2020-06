Guzmán: «El Badajoz tiene plantilla para lograr el ascenso a Segunda»

La experiencia del capitán del Badajoz, Guzmán Casaseca, dictamina que la clave para lograr el ascenso a Segunda será «llegar todos bien». Desde ayer entrenan en grupos de 10 y «debemos estar todos sanos para ponérselo difícil al míster y que éste tenga la posibilidad de tenernos a todos. En caso de pasar y jugar los tres partidos tenemos plantilla suficiente para conseguir este objetivo».

Guzmán explica que intentarán adaptarse al formato del play-off express “pero sólo nos centraremos en el primer partido y cuando conozcamos el rival porque no hay que mirar más allá y tomárselo como tres partidos. Preparar el primero a muerte para llegar en las mejores condiciones y luego ya pensaremos en los siguientes».

Respecto al hecho de jugar sin público, dice que «es lo que nos va a tocar un tiempo y hay que amoldarse. Es como un entrenamiento que normalmente son sin público y no nos cogerá por sorpresa. Tenemos la fortuna de jugar cada 15 días en un gran campo en el que la afición nos arropa en cada momento».

Precisamente agradece a los seguidores su cariño y fuerza. «Tenemos la suerte de tener una magnífica afición, una ciudad volcada. Lo he vivido en este tiempo en el que no se podía salir de casa y cuando salimos a correr mucha afición nos animaba a conseguir el objetivo y lo lucharemos entre todos. Desgraciadamente no tendremos a nuestra afición, pero sentimos el apoyo y el día a día por redes sociales y ahora más en la calle. Somos afortunados de estar en esta ciudad y le doy las gracias a todos».

De la primera toma de contacto con el grupo de diez jugadores, Guzmán dice que «cada vez vamos mejor, entrenando más cositas, participando más gente y al final es todo más ameno y divertido. Entrenar en el Nuevo Vivero es una gozada y ojalá podamos pronto estar todos juntos», agrega el carismático futbolista del Badajoz.

Las dos semanas de entrenamientos individuales han sido “muy progresivas. Vamos yendo poco a poco aunque el play-off queda lejos pese a que tenemos muchas ganas de que llegue. Vamos amoldándonos a cada situación en cada momento, esta semana haciendo más cosas y estamos contentos porque estamos todos bien y es lo importante».

Falta un mes y medio para el play-off «y habitualmente entrenamos durante la semana para disfrutarlo el domingo en el partido. Desgraciadamente nos ha tocado vivir esto y entrenar para mí es un lujo, lo disfrutamos y ya llegarán tiempos mejores».

El extremo se encuentra bien, «tras entrenar muy duro en casa primero, después en la calle y ahora los primeros entrenamientos en el campo han sido buenos. Estoy con confianza, es una gozada estar aquí y pelear un ascenso con mi equipo será muy bonito».