Guzmán mete la quinta en el Badajoz

Minuto 93. El partido estaba a punto de dar su último suspiro. El Badajoz había desaprovechado sus ocasiones y un rocoso Jumilla acariciaba el empate. La cuarta posición se alejaba a cuatro puntos cuando apareció él. Tenía que ser él. Y fue él. Un futbolista de talento y de cuna blanquinegra que saltó al campo a falta de 20 minutos junto a su gemelo José Ángel, un tipo tan grande como él, para dar ese nuevo aire que rompiera el partido.

9.500 personas asumían unas tablas no deseadas cuando don Guzmán Casaseca Lozano rompió el tablero. Robó un balón en la banda izquierda como en sus inicios en Badajoz hace 16 años, se fue con la velocidad de sus mejores tardes plateadas en Córdoba y Castellón, encaró y regateó como lo hacía en Vitoria o Valladolid y fue derribado como en Las Palmas después de ascender a Primera. Penalti clarísimo de Ming Yang. El Nuevo Vivero explotó, pero a Guzmán, lesionado por la entrada, aún le queda una última bala. Convertir la pena máxima en máxima alegría. Y ante un meta llamado Iván, que lo había parado todo, no le tembló la bota. Corrió hacia el balón, engañó al cancerbero y volvió a poner al público en pie con su gol, la victoria y el “sí se puede”.

Quinto triunfo consecutivo con Mehdi Nafti, que cogió al equipo en el peldaño catorce, ya lo subió al quinto de la escalera y está a uno del milagro del play-off con 15 puntos en juego y a dos del equipo murciano de la universidad católica. Pero nadie cree más que ellos, jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición que de la mano siguen haciendo historia en una temporada inolvidable, pase lo que pase al final.

IVÁN MANTUVO EL 0-0

De inicio, el Badajoz salió a por todas y en siete minutos ya había creado dos ocasiones, con un remate alto de Toni Abad y un posterior centro del propio Abad por la derecha con cabezazo de Eder y paradón de Iván. A los 20, la tercera en un potente chut de Higón ajustado al palo derecho, que saca Iván y en el rechace, David Martín centra y el remate de Francis Ferrón lo saca otra vez el portero del Jumilla.

Los visitantes, perdiendo todo el tiempo del mundo, tratan de frenar el empuje local hasta que en el 43, un disparo de Higón lo despeja la defensa a córner cuando se colaba. Tras el saque de esquina, los pacenses pidieron mano de Germán.

La segunda parte comenzó con un gran disparo de David Martín que sacó Iván a córner. A los 59, Julio Cidoncha da un gran pase en profundidad a David Martín que tiene un mano a mano con el meta que acaba despejando. Después, Ferrón lo intenta desde lejos, atrapando Iván, y los visitantes llegan por primera vez con peligro en un remate fuera de Diego Sánchez. Era el minuto 68. Dos más tarde, entran los toreros Guzmán y José Ángel y con Eneko enviando algunos centros por la izquierda, el Badajoz busca desequilibrar la balanza. El más claro lo cabecea fuera Eder a los 76 minutos. Después, Óscar Rico se escapa de la zaga blanquinegra pero dispara fuera en una buena jugada e incluso en los últimos instantes es el Jumilla el que ataca, sin tener en cuenta que un mínimo despiste con Guzmán Casaseca cerca… es determinante.

Nafti: "¿Cómo viví el penalti? Me va a dar algo..."

"El penalti de Guzmán lo he vivido como el de la semana pasada que detuvo Kike. Me va a dar algo...", reconoció el entrenador del CD Badajoz, Mehdi Nafti, para añadir que "con un final así vale la pena vivir ese tipo de momento que sólo te puede dar el deporte. Si el partido hubiera acabado 0-0 hubiera dicho lo mismo, el equipo ha hecho un muy buen partido, la lectura ha sido muy buena y nos ha faltado el gol".

Del choque, el técnico blanquinegro explicó que "ha sido el partido que esperábamos. Sabía que iba a ser muy difícil, era un partido de paciencia, de no frustrarse, de no precipitarse...Tuvimos ocasiones clarísimas en el primer tiempo pero cuando el balón no entra hay que esperar tu momento y no forzar pases. Los chicos lo entendieron muy bien y es verdad que en los cinco minutos finales estuvimos más cerca del 0-1 que del 1-0 pero los chicos supieron responder perfectamente".

Nafti cogió al Badajoz en el puesto 14 y ya lo ha situado en quinta posición. "Lo que nos falta es seguir. Está claro que más te ves ahí y más quieres, pero hay que saber que es muy complicado. Los mejores pinchan, es una liga muy complicada y hay que seguir creyendo. No hemos terminado la liga y si fuera así, no estaríamos ahí".

El técnico subrayó que "tengo un grupo muy válido y para Eneko era una oportunidad, no un examen. Y José Ángel y Guzmán, por todo lo que vienen haciendo toda la semana protegiendo a la plantilla, se merecían una oportunidad porque nadie siente los colores como ellos. Es verdad que cuando entran había que dar aire y otra cosa al equipo y lo han hecho muy bien".

Por último, Nafti quiso hablar de su incidente con Francis Ferrón tras el cambio. "Quería pedir perdón por la imagen que se puede dar, pedirle perdón a él también porque somos hombres y más quieres a alguien y más le exiges. Pido perdón si molesté a alguien".

Por otra parte, el técnico del Jumilla, Leonel Pontes, declaró que "quisimos ganar y acabamos perdiendo. Mis jugadores trabajaron, pelearon, sufrieron y son grandes campeones. En el minuto 93 teníamos un córner en el que podíamos perder tiempo y pagamos caro ese momento. En la primera parte tengo la sensación de que podíamos haberlo hecho mejor y en la segunda equilibramos el partido y tuvimos oportunidades de gol. Pero cuando teníamos un punto, nuestra juventud lo pagó caro".



FICHA TÉCNICA

CD BADAJOZ: Kike Royo; Toni Abad, Julio Cidoncha, Mario Gómez, Eneko Zabaleta; Kamal, Damián Petcoff; Higón (Min. 70 Guzmán Casaseca), Ferrón (Min. 70 José Ángel), David Martín; y Eder.

FC JUMILLA: Iván; Manu Miguel (Min. 81 Seedorf), Edu Luna, Silvayn, Connor; Peque, Marco Valero (Min. 63 Bouba), Manolo, Óscar Rico; Ming Yang y Germán (Min. 53 Diego Sánchez).

GOL: 1-0. Min. 94. Guzmán Casaseca (p).

ÁRBITRO: Mallo Fernández (Castellano-leonés). Amonestó a los locales Guzmán (88’) y Petcoff (91’) y al visitante Connor (65´).

ESTADIO: Nuevo Vivero.

ESPECTADORES: 9.500.

INCIDENCIAS: Los jugadores del Badajoz salieron con una camiseta de ADMO y dos pancartas de apoyo a esta Asociación para la Donación de Médula Ósea y al niño Carlos.