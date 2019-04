Guzmán quiere repetir el playoff de ascenso del 2004 en el Badajoz

En 2004 era un niño y ahora es un futbolista con gran experiencia tras una brillante carrera. Guzmán Casaseca Lozano (Badajoz, 1984), quiere repetir el playoff de ascenso que vivió con el CD Badajoz en el 2004 ante el Lorca Deportiva, Mirandés y Pontevedra, club que subió a la categoría de plata en la temporada 2003-2004. El autor del gol de la victoria ante el Jumilla declara que «era un niño y lo recuerdo como si fuera ayer. Es muy similar a lo que ha pasado este año, cambio de entrenador --entonces de Felines a Generelo--, fuimos de menos a más y ese año a estas alturas incluso cuatro o cinco jornadas atrás éramos octavos, sextos...Tuvimos un arreón final buenísimo como este año y el premio».

Guzmán añade que «en la liguilla no tuvimos esa suerte por los dos primeros partidos que perdimos --en Lorca (1-0) y ante el Pontevedra (0-2)-- pero llegamos con opciones al último día en Miranda. Por desgracia no se dio pero siendo un niño vivir el ambiente en el Nuevo Vivero que tuvimos fue espectacular y ojalá podamos volver a vivirlo porque un playoff es especial. Ese año se dio y lucharemos por ello de nuevo».

En el primer partido lo marcó Unay Emery, que jugaba en el Lorca de lateral izquierdo. «Estaba en ese equipo y ese día fui suplente, jugando de titular mi amigo Suker y luego me cambiaron por él. Recuerdo que estaba Unay en ese encuentro».

Del equipo actual, Guzmán reconoce que «estamos viviendo un sueño. El equipo se lo ha creído desde el principio y espero que sigamos soñando hasta el último día». Respecto a la jugada que supone el penalti, Guzmán afirma que «le pregunté al árbitro que cuánto quedaba, me dijo que menos de un minuto y prácticamente dábamos por bueno el punto porque ellos tenían un córner en la última jugada. Lo sacan, lo corta Eder y mi intención es tirar para adelante pero David controla muy bien, el jugador del Jumilla se confía, me da el balón y corro, por suerte me derriban en el área y tengo la suerte de marcar».

Y el jugador visitante Ming Yang lo lesionó en el penalti. «Me hizo bastante daño. Por suerte acabó el partido y espero que sólo sea el golpe y nada más porque tengo la zona muy inflamada y dolorida y a esperar a ver si baja la inflamación. Estoy tratándome». Sobre la decisión de lanzar la pena máxima, Guzmán explica que «al final en el equipo hay dos o tres especialistas que podemos lanzar los penaltis. Eder de hecho ha tirado dos y los ha marcado. Yo tiré en San Fernando y marqué y en ese momento los dos teníamos confianza pero decidí tirarlo yo y si lo hubiera hecho él también habría sido gol».

Y llegó el gol, «un sueño que estamos viviendo y ojalá no despertemos hasta el último día porque hacer feliz a tanta gente es un orgullo. La gente que fue al Nuevo Vivero salió muy contenta y nos hizo muy felices. Hay que disfrutarlo y esperemos seguir hasta el último día». La entrada a los 70 minutos de José Ángel y Guzmán dio un aire nuevo con el partido atascado en el 0-0. «El míster decidió meternos y desde el primer minuto hizo las cosas bastante bien aunque no tuvo la suerte del gol por el portero. Ellos acusaron el cansancio y la frustración de no marcar se notó, pero salimos con la mentalidad de ayudar y estamos muy contentos».

Guzmán subraya la piña del vestuario. «Lo intentamos desde el primer día y lo hemos conseguido. José Ángel, César, Julio...los más veteranos, intentamos que el grupo prevalezca a lo individual y llegamos convencidos de que podemos lograr la cuarta plaza». Por último, asegura que «el equipo está mentalizado de que el día a día sea bueno, capacitados de luchar ante cualquiera y no pararemos. Iremos a Almería a por los tres puntos que nos permitirían seguir soñando». La cita, el sábado a las 17.00 horas en casa del colista.