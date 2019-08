«Han pasado cosas decepcionantes. No me esperaba esto tras cinco años»

Ya es oficial. Como se esperaba, Guillermo Corrales (Madrid, 13-6-1995) no continuará en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad la próxima temporada. Su adiós, una decisión ‘de club’ por encima de la opinión del entrenador, Roberto Blanco, lo está viviendo con orgullo por lo que ha hecho estos cinco años como verdinegro, pero también con una inevitable amargura.

–¿Cómo se siente?

–Sinceramente, me da mucha pena, además viendo la manera que no ha sido la que me gustaría ni la que podía esperar después de cinco años. Te decepcionan las formas. Pero en un sitio donde no te quieren, no vas a arrastrarte ni bajarte los pantalones, aunque lo considere mi casa.

–¿Con qué se queda de estos cinco años?

–Siempre con lo positivo. Hay muchas cosas más. Estos días he pensado sobre todo en aquel partido en el que todo el Multiusos coreó mi apellido, que es el apellido de mi padre. Recuerdo la emoción de mi familia aquel día. Fue un momento que estuvo por encima de cualquier otro momento, más que el ascenso o la permanencia.

–¿Cree que su padre, Antonio, estaría orgulloso de usted? Tras ser fundador de la Federación Extremeña de Baloncesto y fallecer hace unos años, su recuerdo hacia él ha sido constante…

–Es que yo empecé a jugar al baloncesto nació en Cáceres con el Cáceres y gracias a él. Mis dos primeros años de vida fueron aquí, aunque nací en Madrid. Hay una foto que me hice con José Antonio Paraíso por ahí... Yo creo que él estaría orgulloso de mí, sí.

–¿Siente que ha progresado lo que esperaba estos años?

–Ni ahora ni cuando era niño ni cuando fiché aquí espero nada. Creo que he crecido como jugador, pero también que podía haber hecho más, haberme sentido más jugador en algunos momentos. Al final los cinco años han sido de progreso bastante bueno para mí.

–¿Qué le queda por mejorar?

–Ser yo cada vez que juegue. Pocas veces lo he sido aquí, la verdad. Puedo hacer muchas cosas todavía. El baloncesto español te encasilla mucho, a los entrenadores les gusta el abecé y no salirse de ahí, sobre todo en la LEB Oro. Si eres joven y quieres crearte el hueco, tienes que hacerlo y no te desarrollas y a veces ni disfrutas. Por eso me hacía especial ilusión jugar este año con Roberto [Blanco], que sí lo iba a permitir.

–Su primer entrenador en el baloncesto profesional fue Aíto García Reneses...

–Por eso estoy muy tranquilo cuando a alguien no le gusto. A la persona que más sabe de baloncesto en España, al mejor entrenador, le gusté. A Diego Ocampo también, que es uno de los mejores en la formación.

–Pero… ¿se va o le echan?

–No tengo la sensación de que me echen por cierta parte. Por otra, sí. Roberto me dijo que quería que estuviese en el equipo. Luego ha habido circunstancias, han pasado cosas decepcionantes y te lo puedes oler. No me esperaba esto tras cinco años.

–Parece que ha sido una decisión del club, porque era público que el entrenador le quería en la plantilla sí o sí…

–Estos últimos días ha habido veces en las que no he comprendido por qué no quieren que juegue aquí, pero así es el baloncesto profesional...

–¿Cree que alguien ahí dentro le ha

«puesto la cruz»?

–No. O al menos, no me lo han dicho a la cara. He hablado con casi todos y les he dicho lo que yo pensaba. Les conozco a todos y tengo confianza con ellos. Si lo han hecho, ellos sabrán.

–¿Le resulta raro que su salida se produzca con un excompañero reciente como Sergio Pérez, como director deportivo?

–Tiene que mirar por su interés y por el del club, el camino que quiere que tome. Pero sí, es extraño. Fue mi compañero. Cuando renové, dije que él era mi amigo, aunque habíamos tenido diferencias. Ahora han sido las cosas como han sido. Puedes esperar otra cosa, pero no guardo rencor.

–¿Es verdad que estaba dispuesto a hacer un gran sacrificio por quedarse?

–No es un tema relevante ya. Es la ilusión que tenía que jugar para Roberto y ayudarle, seguir en un club que siento muchísimo. Estoy muy implicado en la ciudad. Pero no ha habido opción.

–¿Qué cree que ha pasado? Hace no tanto, el club le encumbró como base titular y de futuro y siempre se le ha puesto como ejemplo para la cantera…

–Es una parte que no comprendo, ya digo. No sé si yo he matado a alguien aquí o algo peor. Alguien tendrá que decírmelo. El deporte es así a veces: pasas de estar arriba a estar abajo en muy poco tiempo. Nadie es profeta en su tierra. A nadie se le valora en su casa como se le valora fuera, y no lo digo solo por mí. A lo mejor el club quería apostar por otras cosas. Ha habido mucha gente a la que no le ha gustado lo que ha pasado esta temporada y lo ha manifestado muy bien, aunque con pocas caras. No ha habido una transición.

–Se extendió que salía mucho por la noche. ¿Bulo o realidad?

–Es mentira. He salido lo normal en un deportista de 23 años. Cuando tenía que salir, he salido. Y cuando no, no. No he cambiado de cuando iban las cosas bien. Incluso creo que mis primeros años aquí salí quizás más.

–Y ahora, ¿qué?

–No voy a ir a cualquier lado. Necesito ilusionarme con el baloncesto otra vez, motivarme. No me importa mucho lo económico ni en qué liga sea, sino encontrarme a mí mismo como jugador. Como he dicho antes, no quiero estar encasillado ni ir a un sitio donde tenga que luchar por jugar por una manera que no es la mía. No hubiese estado de más que se me hubiese dicho antes que no me querían.

–¿Le queda algo por decir?

–Que estoy muy tranquilo porque lo he dado todo por el Cáceres. He sentido este club como mío. Dejo aquí a mi familia, a mis hermanos, porque Roberto y Luis [Parejo] lo son y Juan Santos, el chico del filial, es como mi hermano pequeño.