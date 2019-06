«Hay que ponerse unas metas y darlo todo para llegar a ellas»

Con 19 años recién cumplidos, Miguel Benavides González (Extremadura-Ecopilas) ya puede decir que es vencedor de una competición de pruebas puntuables a nivel nacional como el Open de España de Maratón BTT (XCM) en categoría sub-23. El pacense llegaba a la última prueba, Lalín, con muchas opciones, puesto que un cuarto puesto le valía para llevarse el maillot. Tras hacerse con la victoria en La Capitana de Guadalcanal (Sevilla), acabar segundo en el Maratón Templario de Jerez de los Caballeros y ser quinto y sexto en Cambrils (Girona) y en Córdoba, respectivamente, Benavides acabó a lo grande al ganar la prueba que le daba este título final que le abre las puertas como deportista de élite en Extremadura.

<b>–Miguel Benavides, campeón del Open de España de Maratón BTT (XCM) en categoría sub-23. ¿Cómo se siente al oírlo?</b>

–Pues muy orgulloso de haberlo podido conseguir, ya que nos ha costado mucho, pero hemos estado ahí luchando y al final hemos podido conseguirlo.

<b>–¿Qué sintió cuando cruzó la meta y vio que era campeón?

</b>–Me emocioné mucho, ya que entré con Alejandro Díaz de la Peña que me ayudó desde la mitad de la carrera. Su ayuda me hizo motivarme y poder seguir adelante para lograr esto.

<b>–¿Cuál fue la prueba que le pareció más dura de este Open de España Maratón?

</b>–Cambrils fue muy dura, pero si tuviera que elegir diría que la última. La prueba de Lalín fue la más complicada ya que no es fácil ir a rueda de Alejandro.

<b>–Este es su primer año en el Extremadura-Ecopilas. ¿Qué le dicen desde el equipo al conseguir tanto en tan poco tiempo?

</b>–Me dicen que siga, que no me rinda y que no lo deje puesto que voy muy bien y estoy progresando mucho. Dicen que puedo conseguir muchas más cosas y que llegaré lejos si sigo así.

<b>–¿Recuerda cómo se llevó a cabo su fichaje por el Extremadura-Ecopilas?

</b>–Lo recuerdo muy bien. Estábamos en el Campeonato de Extremadura de rally el año pasado y corrí con Pedro Romero, quien se fijó en mí y en mis cualidades. Luego vino a hablar conmigo y me convenció para fichar por este proyecto que la verdad es que tenía muy buena pinta.

<b>–Hace dos semanas se hizo con el Open de Extremadura XCO 2019, otro título más que suma a su palmarés que, con solo 19 años recién cumplidos, ya es grande. ¿Cómo afronta esto que está consiguiendo?</b>

–Pues con mucha humildad y ganas de seguir logrando más cosas. La verdad es que estoy muy contento de haberlo conseguido y de poder luchar por campeonatos. Ahora toca seguir trabajando para que esto continúe así.”

<b>–En el equipo Extremadura-Ecopilas está acompañado por Pedro Romero, Alejandro Díaz de la Peña, Manu Cordero y Desiré Castro. ¿Cómo le han influido? ¿Qué destacaría de cada uno de ellos?</b>–La verdad es que han influido bastante, ya que en lo que va de año me han ayudado muchísimo tanto los dos veteranos como Desi y Manu. Sobre Desiré destaco su capacidad de esfuerzo, puesto que va muy bien este año y es una luchadora; Manu está claro que va sobrado; Pedro está haciendo un buen año, aunque vaya a dejar la alta competición después de esta temporada, pero nos seguirá ayudando; y sobre Alejandro diría la constancia puesto que sigue siempre fuerte en su línea.

<b>–¿Cuándo le llegó la oportunidad de dar el salto y meterse en el mundo del BTT de manera profesional?</b>–Pues hace tres años me metí con mi entrenador. Empezamos a entrenar poco a poco hasta que me fui formando y acabé metiéndome en el rally.

<b>–¿Cómo ha influido en Miguel Benavides estar ganando títulos y compitiendo a este nivel en MTB?</b>

–Me ha influido mucho. La verdad es que me siento cada vez mejor conmigo mismo. No tiene nada que ver a como estaba antes, la bici me ha ayudado muchísimo a nivel personal.

<b>–¿Se veía aquí hace cinco años?

</b>–Ni muchísimo menos. No pensaba ni por asomo que podría estar haciendo lo que estoy haciendo.

<b>–¿Cómo se ve dentro de cinco años?</b>

–Pues esperemos que igual o mejor. Está claro que seguiremos luchando y trabajando para poder conseguir muchas más cosas e intentar llegar más lejos.

<b>–Hay algo que define a los deportistas, la motivación, ¿qué es lo que le motiva a seguir?

</b>–El hecho de entrenar todos los días y superarme a mi mismo. Creo que hay que ponerse unas metas y darlo todo para llegar a ellas, no descansar hasta llegar a ellas y conseguir lo que te has propuesto.

<b>–¿Tiene algún ídolo o algún ejemplo a seguir?</b>

–En el rally destacaría a Nino Schurter. Hay mucha gente que está a un grandísimo nivel y la verdad es que son ídolos a los que seguir en este deporte.

<b>–¿Dónde está su tope? ¿A dónde le gustaría llegar?

</b>–Me gustaría correr la Copa del Mundo. Al menos correr algún año todas las pruebas.

<b>–¿Cree que el MTB se está expandiendo en España?

</b> –Sí lo creo. Tanto en España como en Extremadura cada vez hay más pruebas, tanto en maratón como en rally, y se está expandiendo poco a poco. Cada vez veo a más gente en las pruebas y eso pues ayuda y motiva.

<b>–¿Qué consejo le daría a aquellos chavales que les gustaría iniciarse de manera profesional en el deporte?</b>

–Que empiecen poco a poco y que no se obsesionen con hacer deporte todos los días, sino que vayan paso a paso. Luego que entrenen y se esfuercen, ya que el entrenamiento es lo que realmente te hace cumplir los objetivos.

<b>–Y para acabar, ¿cuál es su próximo objetivo?</b>

–Esta semana tenemos una prueba UCI C2 en Navarra, y luego ya el Campeonato de España es el principal objetivo.