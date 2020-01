Hazaña pese a la eliminación.

Perdió pero ganó el Club Deportivo Badajoz el reconocimiento del fútbol español dando una maravillosa imagen de no rendirse nunca y luchar hasta el final jugando a las mil maravillas y cayendo en la prórroga ante el Granada por 2-3 en un encuentro que pasará a la historia del deporte extremeño. La afición así lo reconoció con 15.000 espectadores en pie gritando «Badajoz, Badajoz» y «orgullosos de nuestros jugadores». Remontaron por dos veces a un equipo de Primera División con un gol épico de Caballero en el minuto 93 pero precisamente tras un córner encajaron el tanto decisivo en el minuto 109.

El Nuevo Hervidero como le llama el propietario Joaquín Parra presentó un lleno histórico con 15.000 seguidores que disfrutaron primero del «Bienvenidos» de Miguel Ríos en el calentamiento de los futbolistas blanquinegros y después formaron la marea blanquinegra cantando el himno con cartulinas blancas y negras al viento y 15 banderolas gigantes ante la salida de los jugadores de ambos equipos. Tres veces se había llenado el campo, dos para ver a la selección española ante Chipre (1999) y Liechtenstein (2006) y en el partido inaugural Badajoz-Extremadura (1998), pero era la primera vez para un partido oficial del Badajoz en el Nuevo Vivero.?

GOLPE PARA EMPEZAR / El encuentro sólo llevaba 57 segundos cuando el Badajoz encajó un duro golpe en un impresionante disparo de Älex Martinez desde fuera del área que se cuela como un obús en la meta de Juanjo Garrancho. Menudo gancho de izquierda del lateral en forma de golazo. ¿Se vendría abajo el Badajoz? No sólo no llegó a besar la lona sino que empezó a conectar golpes sin parar, creciendo de forma espectacular. Primero, creó peligro primero en sus tradicionales y peligrosos saques de banda al área y después con dos llegadas a balón parado en dos faltas que bota Álex Corredera. Y a la tercera, la vencida en un balón suelto que toca Álex Corredera y remata Pablo Vazquez a la red a los 8 minutos, marcando a su ex equipo en el que militó en Segunda División la pasada temporada.?

El Badajoz disfrutaba con la gran velocidad de Fobi, que se va de tres y es derribado al borde del área por Eteki, señalando una clara falta y amonestación. Corredera lanza libre directo a la barrera. Foulquier reacciona con un centro por la derecha que intenta rematar Carlos Fernández y se lleva al portero por delante.?

Gran ritmo de partido con el Badajoz apretando y jugando muy bien, dominando. Todos extraordinarios y en especial batalladores Guzmán Casaseca y Antonio Caballero recuperando balones en el centro del campo. Suena a las mil maravillas el motor en la zona ancha.?

Palmas y caras de felicidad y esperanza en la grada. Lo intenta Puerta en banda izquierda. Y disparo de Vadillo desde 25 metros que se va fuera a los 34 minutos. Si 15000 espectadores gritan “si se puede, si se puede”, será que realmente se puede…?

El papel de pequeño le sienta de maravilla al equipo pacense. En los últimos cinco minutos aprieta un poco más el equipo de Primera. Y Pablo y Fobi defendiendo de maravilla, y Djak cierra la puerta a Carlos Fernández tras un gran pase en profundidad de Vadillo. Se acaba el asalto y hay que coger aire, llegando al descanso con empate a uno.?

En los dos primeros minutos el Badajoz deja claro que se ha recuperado físicamente del tremendo esfuerzo de la primera mitad y vuelve a lo suyo con Fobi de protagonista, haciendo de Maradona para volver a marcharse de dos contrarios en la banda derecha y dando un mal centro. Y recupera el balón para enviar un pase perfecto a Gorka Santamaría que no pudo batir a Aarón en el mano a mano y el meta granadino despeja su disparo a los 47 minutos.?

MUCHA EMOCIÓN / Diego Martínez mueve ficha, entrando Herrera por Eteki. Cada llegada del Granada es un sufrimiento más que por lo que hace, por lo que puede hacer con la calidad de sus jugadores. A los 59 minutos, centro de Vadillo por la izquierda y cabezazo de Carlos Fernández que despeja Garrancho a córner con una gran intervención y vuelve a sacar un guante prodigioso en un balón suelto a la salida de un córner.?

Dani Aquino entra por Guzmán Casaseca y el Granada tiene una contra que corta el Badajoz replegando de maravilla. Pablo sigue de capitán general en el área blanquinegra demostrando que es un central de superior categoría. El Granada cada vez domina más pero el Badajoz se rehace en un peligroso balón de Pablo Vázquez que va al segundo palo y despeja a córner con apuros la defensa y en un nuevo centro de Aquino que falla en el despeja el portero.?

Como ruge el Nuevo Vivero cada vez que ataca el Badajoz, momentazo inolvidable… Djak corta una contra peligrosísima del Granada y el Badajoz toca y toca asociándose muy bien. Entra Machís por Vadillo y Garrancho saca una mano tremenda a disparo en el área de Puertas a los 77 minutos. Una contra peligrosa de Álex Corredera la frena Machís con falta y tarjeta.?

Ante los doce guerreros del Badajoz, once jugadores y su entregada afición, Diego Martinez llama a filas a un soldado, Roberto que entra por Azez y el Badajoz da entrada a Candelas por Gorka Santamaría.?

Y un mazazo que no es definitivo por lo que creen los jugadores en el equipo. Pase en profundidad sobre Soldado que bate a Juanjo Garrancho en la salida y logra el 1-2. Y en el minuto 93, Álex Corredera lanza un córner y en el segundo palo aparece Antonio Caballero de cabeza para rematar el 2-2 con el que se llega al minuto 90.

Al grito de «orgullosos de nuestros jugadores», empieza la prórroga con dos problemas de lesiones, Álex Corredera que da un susto y es rápidamente atendido y Caballero deja su puesto a Toni Abad tras un golpe en la cadera.?

EL GOLPE DEFINITIVO / En la segunda parte de la prórroga clara ocasión del Granada en una internada de Foulquier por la derecha con pase a Soldado que remata de tacón y el balón se va fuera y en la acción siguiente, en el minuto 109, tras un córner por la izquierda, Carlos Fernández logra el 2-3 que es un golpe para los pacenses que esta vez sí tardan en reaccionar, muy cansados.? La tuvo Aquino con un disparo por encima del larguero a los 115 minutos y con un remate fuera ajustado al palo izquierdo en el 117.? Se consiguió la proeza aunque no se ganara en otra noche inolvidable en Badajoz, muy feliz y orgullosa de contar con un equipo como el blanquinegro.

BADAJOZ 2

GRANADA 3

3Goles: 0-1; min. 1, Alex Martínez. 1-1: min. 7, Pablo Vázquez. 1-2: min. 85, Soldado. 2-2: min. 92+: Antonio Caballero. 2-3: min. 109, Carlos Fernández.

3Árbitro: Soto Grado (La Rioja). Amonestó a los locales Fobi, Kevin, Candelas y a los visitantes Eteki, Gonalons, Machís, Soldado y Aarón.

3Estadio: Nuevo Vivero.

3Espectadores: 15.000.

ESTADIO: Nuevo Vivero.?

ESPECTADORES: 14.898.?

3Badajoz: Garrancho; Fobi, Pablo Vázquez, Djak Traoré, César Morgado, Bikoro (Min. 89 Kevin); Caballero (Min. 110 Toni Abad), Sergi Maestre, Álex Corredera, Guzmán (Min. 61 Dani Aquino); y Gorka (Min. 88 Candelas).?

3Granada: Aarón; Foulquier, Vallejo, Germán, Alex Martínez; Eteki (Min. 55 Herrera), Gonalons; Vadillo (Min. 73 Machís). Azeez (Min. 82 Roberto Soldado), Puerta; y Carlos Fernández.?