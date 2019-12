«He pasado ahora a ser un problema, pero no tengo nada que esconder»

En su primera entrevista tras comparecer el día siguiente a sususpensión por cuatro años por dopaje, el placentino Pedro Romero insiste en su inocencia y dice que no dimitirá como presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo. Al tiempo, anuncia que gastará todos sus recursos para demostrarlo y denuncia que quien está detrás de la denuncia, al que no ha querido nombrar, tiene detrás un intento de asesinato y tendrá que acreditar muchas de sus acusaciones.

–Han pasado 15 días desde que compareció públicamente para proclamar su inocencia de las acusacioines de dopaje y la suspensión de cuatro años. ¿Qué cambiaría de aquella rueda de prensa?

–Absolutamente nada. He sido sincero con el informe y pruebas objetivas y sin ocultar nada en absoluto. Por la ley de protección de datos, por ejemplo la sustancia no es pública y yo no tuve reparo en mostrar absolutamente todo. Las verdades a medias no valen para nada. O muestras todo a pesar de las consecuencias o no tiene sentido. Me hubiera gustado que el titular no fuera el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo está sancionado y se le diera visibilidad al débil ante un sistema inquisidor y garantista en el que primero te hacen culpable y posteriormente defiendes tu inocencia.

–¿Suena su teléfono menos o más ahora?

–Es curioso que ningún medio, quitando a El Periódico Extremadura, me haya llamado ni pedido una explicación ni han querido escuchar mi versión. Antes de dar la rueda de prensa llamé a todas las personas que consideraba que les podía causar un problema o compromiso para dar la cara y escucharlo de mí mismo. Agradezco públicamente el apoyo de tantísima gente. Es difícil que, ante una situación así, me haya sentido tan arropado y querido y tengo la fe de que en un tribunal de verdad lo ganaremos, aunque el daño es irreparable.

–¿Se ha llevado alguna decepción o alguna sorpresa estos días con el trato hacia usted?

–Bueno... he pasado a ser un problema, algo incómodo y lo entiendo... pero no voy a admitir un proceso completamente injusto y voy a dar la cara, no tengo nada que esconder. Respeto a todo el mundo y su postura, pero en estos casos te das cuenta de la gente que es de verdad, quién es persona, que al final es lo que nos queda con el paso del tiempo. Todo lo demás es efímero.

–¿Sigue pensando que no dimitirá como presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo?

--Por supuesto, tengo la conciencia muy tranquila. Mi trabajo en la federación es voluntario, me cuesta mi tiempo y dinero y es al servicio del colectivo. Cada uno tiene que actuar según sus principios y yo los míos los tengo claros. He cometido muchos errores y en cada gala anual de la federación lo primero que hago es pedir disculpas por ellos. Para beneficiar al colectivo se puede perjudicar a algunos, pero no voy a dimitir por una situación que no me siento para nada culpable. Espero que un tribunal justo diga quién es el responsable de ésta situación.

–¿Qué le han dicho en la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura?

–Nada. Yo informé de la situación, pero no me han manifestado nada. Lo entiendo y nunca los pondría en un compromiso. El deporte extremeño está muy por encima de Pedro Romero, pero por supuesto esto es un proceso completamente injusto y que afecta a todos los deportistas.

–¿Por qué cree que quieren hundirle si es que sigue proclamando que es inocente?

--Para mí lo único que hunde a una persona es él mismo y su dignidad. Proclamo ni inocencia con pruebas reales y objetivas, no con el discurso fácil. Tengo mucha gente que me apoya y habrá otra que no me crea y lo respeto. No busco fans, sólo justicia y tranquilidad.

–¿Cuáles han sido sus últimos movimientos para demostrar que no es culpable?

–He buscado los mejores profesionales en la materia para que de manera objetiva y sin conocerme m dieran su versión a sabiendas de las consecuencias. Me han dado más fuerza en un proceso completamente irregular y sin fundamento. Ahora toca luchar contra molinos de viento, pero el tiempo dirá... lo que sí aseguro es que gastaré todos mis recursos en lograrlo porque repito que no voy a aceptar algo que es completamente injusto.

–¿Puede señalar ya a quien cree usted que está detrás de todo ello?

–No voy a dar publicidad a esto ni darle protagonismo a esta persona que se ha delatado por sí misma. Lo bueno de las redes sociales es que quien se ha mostrado durante tantísimo tiempo actuando de manera pública contra mí ha mostrado muchas cartas con acusaciones de prevaricación, malversación, amaños, amenazas, dopaje y hasta intento de asesinato y tendrá que responder delante de un tribunal. Ha estado poniendo y quitando información a los 10 minutos de manera obsesiva, llamando a medios de comunicación, patrocinadores, etcétera, poniéndome a caer de un burro. Alguien que dice ser deportista que diga que el día más feliz de su vida fue cuando me sancionaron, cuando hace unos años para ese individuo yo era el mejor, te dice todo de la persona.