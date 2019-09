Héber Pena, gol y asistencia

Héber Pena se suma a la lista de goleadores del Badajoz que encabeza Gorka Santamaría con dos tantos en sus dos partidos en el Nuevo Vivero. Mientras, Dani Segovia y Sergi Maestre tienen uno cada uno, el que lograron en casa del filial del Cádiz. El delantero gallego marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo de su equipo el pasado domingo ante el Algeciras. «Al final lo importante es que conseguimos los tres puntos, cambiamos la imagen de la primera parte en la segunda y estamos contentos por haber ganado y sumar otra victoria; pensando ya en ganar en el Nuevo Arcángel de Córdoba». Para eso tendrá que esperar hasta el sábado, que es cuando se disputa ese encuentro.

El extremo se mostró, como el técnico Mehdi Nafti, autocrítico. «Es cierto que he dado una asistencia y he metido un gol, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar y a nivel personal no he estado del todo bien, pero sí determinante. Estoy contento por poder aportar mi granito de arena y esperemos seguir en esta línea».

Preguntado por qué les había dicho Nafti en el descanso, Héber expuso que «simplemente hemos corregido cosas que estábamos haciendo mal y que entre nosotros no pudimos corregirlas dentro del campo y poco más. El equipo quería conseguir los tres puntos, cambiamos un poco el ritmo y se notó».

Héber dedicó su gol a su hija que nacerá en breve. «Estoy contento porque he tenido la suerte de poder meterlo porque otras veces van fuera. Se lo dediqué a mi mujer, que está a punto de caramelo y a ver si viene la pequeña ya y podemos disfrutar de ella».

Viaje a Córdoba

Este sábado, a las 19.00 horas, el Badajoz se medirá al Córdoba y el club blanquinegro pone a disposición de sus abonados un viaje organizado para que puedan acompañar al equipo. El precio del autobús más entrada es de 20 euros. La entrada individual tiene un coste de 10 euros, precio único para adulto y niño.

Tanto el viaje como las entradas deben adquirirse en el estadio Nuevo Vivero en horario de oficina hasta el viernes a las 12.00 de la mañana o hasta agotarse las plazas y/o entradas.

El autobús saldrá del Nuevo Vivero el sábado a las 11.00 de la mañana y regresará una vez finalizado el partido.